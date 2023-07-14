Awali Musim yang Baru dengan Ucapan Assalamualaikum, Cristiano Ronaldo Siap Buat Al Nassr Berjaya?

MEGABINTANG Cristiano Ronaldo telah kembali dari liburannya dan kini sudah bergabung dengan sesi latihan Al Nassr. Menariknya dalam latihan perdananya menyambut musim yang baru, Ronaldo tampak semringah dan mengucapkan salam Assalamualaikum kepada fans-nya yang hadir, menandakan CR7 benar-benar siap untuk bangkit di msuim 2023-2024.

Momen Ronaldo mengucapkan Assalamualaikum itu dibagikan akun instagram Al Nassr. Ia terlihat amat bahagia kala menyapa para pendukungnya d sesi latihan Al Nassr.

Seperti yang diketahui, Ronaldo resmi bergabung dengan Al Nassr pada Januari 2023 lalu. Ia pindah dari Manchester United dan mencoba peruntungannya di Liga Arab Saudi.

Sayangnya, Ronaldo justru gagal memberikan kesan yang baik di musim perdananya bersama Al Nassr. Sebab ia sama sekali tak memberikan gelar apapun untuk Al Nassr.

Pada Liga Arab Saudi 2022-2023, Ronaldo yang baru bergabung di tengah musim hanya bisa mengantarkan Al Nassr finis sebagai runner-up. Al Nassr kalah dari Al Ittihad dengan jarak poin lima angka saja.

Kegagalan Ronaldo memberikan kesan yang baik itu pun tampaknya akan dibayar di musim 2023-2024 ini. Tidak heran jika CR7 tampak antusias dalam menyambut musim yang baru.