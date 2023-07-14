Piala AFF U-23 2023: Skuad Vietnam Kumpul 28 Juli 2023, Bagaimana dengan Timnas Indonesia U-23 Asuhan Shin Tae-yong?

PIALA AFF U-23 2023 akan segera digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Untuk persiapkan sambut turnamen tersebut, Tim Nasional (Timnas) Vietnam U-23 berencana untuk berkumpul pada 28 Juli 2023, lalu bagaimana dengan Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong?

Seperti yang diketahui, kurang lebih satu bulan lagi Piala AFF U-23 2023 akan bergulir. Vietnam U-23 sudah bergerak cepat dan menentukan kapan untuk memulai pemusatan latihan (TC) agar dapat maksimal di turnamen Piala AFF U-23 edisi keempat tersebut.

Berdasarkan laporan dari Federasi Sepakbola Vietnam (VFF), Timnas Vietnam U-23 akan berkumpul dua pekan lagi, yakni 28 Juli 2023. Lalu dalam kabar terbaru itu, VFF juga mengumumkan bahwa Timnas Vietnam U-23 kali ini akan dilatih oleh pelatih U-20 mereka, yakni Hoang Ahn Tuan.

“Rencananya Timnas Vietnam U-23 dan pemain inti U-20 yang berada di bawah asuhan Hoang Anh Tuan akan berkumpul pada 28 Juli (2023) untuk mempersiapkan tampil di Piala AFF U-23 2-23,” bunyi pernyataan VFF di laman resmi mereka, Jumat (14/7/2023).

Berbeda dengan Vietnam U-23 yang sudah mantap menentukan kapan akan berkumpul dan berlatih, Timnas Indonesia U-23 sejauh ini justru tidak diketahui kapan akan menggelar TC untuk Piala AFF U-23 2023. Tim yang nantinya diasuh oleh Shin Tae-yong tersebut sejauh ini hanya diketahui masih sibuk memantau pemain.

Hal itu dapat dilihat dari sejumlah asisten pelatih Shin Tae-yong yang terlihat hadir di sejumlah laga Liga 1 2023-2024. Dari dua laga yang sudah dimainkan di Liga 1 2023-2024, beberapa asisten pelatih Shin Tae-yong tampak memantau para pemain yang diduga untuk Timnas Indonesia U-23.