Lionel Messi Dicueki Warga saat Belanja di Supermarket, Bukti Tak Populer di Amerika Serikat?

LIONEL Messi tak populer di Amerika Serikat, dicueki warga saat belanja di supermarket. Sekadar diketahui, La Pulga –julukan Lionel Messi– tiba di Amerika Serikat pada Selasa, 11 Juli 2023 waktu setempat.

La Pulga tiba di Amerika Serikat jelang diperkenalkan sebagai pemain Inter Miami pada Minggu, 16 Juli 2023. Lionel Messi akan diperkenalkan di hadapan 20.000 suporter Inter Miami yang memadati DRV PNK Stadium.

(Lionel Messi hidup normal di Amerika Serikat)

Sebelum diperkenalkan Inter Miami, Lionel Messi mencoba hidup normal di Amerika Serikat. Pesepakbola 36 tahun itu pergi ke salah satu Supermarket yang ada di Amerika Serikat, Publix, tanpa harus menyamar menjadi orang lain.

Ayah tiga anak itu datang ke supermarket dengan tampilan santai, yakni megenakan kaus dan celana pendek. Meski tampil tanpa menyamar, tak ada masyarakat di supermarket yang meminta foto bareng Lionel Messi.

Apakah ini pertanda Lionel Messi tidak populer di Amerika Serikat? Jika iya itu tidak mengherankan. Sebab, cabang olahraga sepakbola yang digeluti Lionel Messi bukanlah cabang olahraga yang populer di Negeri Paman Sam.