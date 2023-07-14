Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara FIFA, Pratama Arhan Jadi Langganan Starter di Tokyo Verdy?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |14:30 WIB
Gara-Gara FIFA, Pratama Arhan Jadi Langganan Starter di Tokyo Verdy?
Pratama Arhan mencuri perhatian di laga teranyar Tokyo Verdy (Foto: Instagram/tokyo_verdy)
A
A
A

GARA-GARA FIFA, Pratama Arhan jadi langganan starter di Tokyo Verdy? Sekadar diketahui, Pratama Arhan telah melakoni laga keduanya bersama Tokyo Verdy pada musim 2023 ini usai bermain sebagai starter saat melawan FC Tokyo di ronde ketiga Emperors Cup 2023. 

Pertandingan bertajuk Derby Tokyo itu berlangsung di Stadion Ajinomoto, Tokyo, Rabu (12/7/2023). Sayangnya, Pratama Arhan cs kalah 8-9 dari FC Tokyo lewat adu penalti usai bermain imbang 1-1 dalam 120 menit.

 Pratama Arhan

Di luar hasil pahit itu, Pratama Arhan mampu meneror pemain-pemain lawan selama tampil dalam durasi 110 menit. Bek Kiri Timnas Indonesia kerap mengeluarkan senjata andalannya yakni lemparan roket mematikan yang nyaris membuahkan gol untuk Tokyo Verdy.

Salah satunya ketika laga memasuki menit ke-15, lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan mengarah tepat ke kepala pemain Tokyo Verdy, Yuto Tsunashima. Sialnya, tandukannya hanya membentur tiang gawang FC Tokyo dan gagal berbuah gol.

Secara mengejutkan, penampilan Pratama Arhan itu mendapatkan sorotan khusus dari FIFA. Bahkan, Federasi Sepakbola Dunia itu sampai-sampai mengulas aksi pemain 21 tahun kelahiran Blora itu di laman resminya.

“Pratama Arhan diturunkan sejak menit pertama di Derby Tokyo pada ajang Emperors Cup. Sayangnya, ia belum berhasil membawa Tokyo Verdy meraih kemenangan,” tulis FIFA dalam artikel berjudul ‘Pratama Arhan Jadi Starter di Derby Tokyo’, dikutip dari laman resminya, Jumat (14/7/2023).

Tak lama setelah FIFA menyoroti aksi Pratama Arhan, pemain kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia itu muncul di promosi laga Tokyo Verdy vs Tokushima Vortis pada pekan ke-26 Liga 2 Jepang 2023 yang digelar Sabtu 15 Juli 2023 pukul 16.00 WIB. Dalam informasi di laman resmi Tokyo Verdy, mereka memamerkan foto Pratama Arhan saat hendak melempar bola.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179819/shin_tae_yong_sering_bercanda_dengan_pemain_pemain_timnas_indonesia_pssi-EOXt_large.jpg
Orang Baperan Sulit Kerja Bareng Shin Tae-yong, Diungkap Orang Dekat Eks Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179791/akmal_marhali_mengungkap_kriteria_ideal_pelatih_timnas_indonesia_yang_baru-URoF_large.jpg
Akmal Marhali Ungkap Kriteria Ideal Pelatih Timnas Indonesia yang Baru: Tak Perlu Nama Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179718/marc_klok-ruio_large.jpg
Marc Klok: Timnas Indonesia Tidak Gagal Total di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179711/sepakbola_indonesia-LXNA_large.jpg
Wakil Ketum PSSI Tepis Kabar Indonesia Keluar dari AFC: Harus Tetap di AFC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/11/1637441/jay-idzes-kenang-momen-jebol-gawang-juventus-bukti-pemain-indonesia-punya-kualitas-zpl.webp
Jay Idzes Kenang Momen Jebol Gawang Juventus, Bukti Pemain Indonesia Punya Kualitas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/28/pembalap_pramac_yamaha_jack_miller.jpg
Jack Miller Jelaskan Penyebab Kegagalan di MotoGP Malaysia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement