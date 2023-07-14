Gara-Gara FIFA, Pratama Arhan Jadi Langganan Starter di Tokyo Verdy?

GARA-GARA FIFA, Pratama Arhan jadi langganan starter di Tokyo Verdy? Sekadar diketahui, Pratama Arhan telah melakoni laga keduanya bersama Tokyo Verdy pada musim 2023 ini usai bermain sebagai starter saat melawan FC Tokyo di ronde ketiga Emperors Cup 2023.

Pertandingan bertajuk Derby Tokyo itu berlangsung di Stadion Ajinomoto, Tokyo, Rabu (12/7/2023). Sayangnya, Pratama Arhan cs kalah 8-9 dari FC Tokyo lewat adu penalti usai bermain imbang 1-1 dalam 120 menit.

Di luar hasil pahit itu, Pratama Arhan mampu meneror pemain-pemain lawan selama tampil dalam durasi 110 menit. Bek Kiri Timnas Indonesia kerap mengeluarkan senjata andalannya yakni lemparan roket mematikan yang nyaris membuahkan gol untuk Tokyo Verdy.

Salah satunya ketika laga memasuki menit ke-15, lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan mengarah tepat ke kepala pemain Tokyo Verdy, Yuto Tsunashima. Sialnya, tandukannya hanya membentur tiang gawang FC Tokyo dan gagal berbuah gol.

Secara mengejutkan, penampilan Pratama Arhan itu mendapatkan sorotan khusus dari FIFA. Bahkan, Federasi Sepakbola Dunia itu sampai-sampai mengulas aksi pemain 21 tahun kelahiran Blora itu di laman resminya.

“Pratama Arhan diturunkan sejak menit pertama di Derby Tokyo pada ajang Emperors Cup. Sayangnya, ia belum berhasil membawa Tokyo Verdy meraih kemenangan,” tulis FIFA dalam artikel berjudul ‘Pratama Arhan Jadi Starter di Derby Tokyo’, dikutip dari laman resminya, Jumat (14/7/2023).

Tak lama setelah FIFA menyoroti aksi Pratama Arhan, pemain kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia itu muncul di promosi laga Tokyo Verdy vs Tokushima Vortis pada pekan ke-26 Liga 2 Jepang 2023 yang digelar Sabtu 15 Juli 2023 pukul 16.00 WIB. Dalam informasi di laman resmi Tokyo Verdy, mereka memamerkan foto Pratama Arhan saat hendak melempar bola.