Erick Thohir Jamin Pembangunan Fasilitas TC Timnas Indonesia di IKN Dimulai Agustus 2023

ERICK Thohir jamin pembangunan fasilitas Training Center (TC) Timnas Indonesia di Ibu Kota Negara (IKN) akan dimulai pada Agustus 2023. Fasilitas ini dimaksudkan untuk mendukung skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia memerlukan bangunan yang bisa memfasilitas latihan tim pada setiap kali mereka hendak bertanding. Hal ini sudah dibicarakan sejak lama dan kini Erick Thohir menyampaikan kabar terbarunya.

Ketua Umum PSSI tersebut menuturkan bahwa fasilitas Training Center tersebut akan dimulai pada Agustus 2023. Tempatnya pun sudah dipastikan akan dibangun di IKN.

"Memang TC (Training Center) untuk timnas itu sudah diputuskan di IKN. Akan mulai ada peletakan batu pertama kalau tak salah Agustus," ucap Erick Thohir di Palembang, Kamis (13/7/2023).

Erick Thohir mengatakan bahwa pembangunan Training Center pasti akan dipantau secara berkala. Hal ini demi memastikan tempat tersebut sesuai dengan kebutuhan Timnas Indonesia.