HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Perempuan Cantik yang Taklukkan Hati Lionel Messi, Nomor 1 Pernah Diselingkuhi La Pulga

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |16:00 WIB
3 Perempuan Cantik yang Taklukkan Hati Lionel Messi, Nomor 1 Pernah Diselingkuhi La Pulga
Antonela Roccuzzo, istri Lionel Messi (Foto: Instagram/antonelaroccuzzo)
A
A
A

SEBANYAK tiga perempuan cantik yang taklukkan hati Lionel Messi akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya pernah diselingkuhi oleh sang megabintang Argentina berjuluk La Pulga tersebut.

Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pesepakbola terbaik sepanjang masa. Di luar lapangan, Messi selalu dikenal sebagai sosok yang mencintai keluarganya, yang dibangun bersama Antonela Roccuzzo.

Lionel Messi

Namun begitu, kisah cinta Lionel Messi nyatanya tak semulus itu. Eks penyerang Barcelona tersebut bahkan pernah digunjingkan terlibat dalam perselingkuhan.

Berikut 3 Perempuan Cantik yang Taklukkan Hati Lionel Messi

3. Macarena Lemos

Macarena Lemos

Macarena Lemos adalah kekasih Messi ketika masih berusia 18 tahun pada 2005 silam. Namun, pada saat itu, dia sudah memulai karier di Barcelona.

Kiprahnya di klub asal Spanyol membuat jarang bertemu dengan Macarena Lemos, yang merupakan orang Argentina. Oleh karena itu, hubungan mereka tidak bisa berlanjut karena jarak.

2. Luciana Salazar

Luciana Salazar

Luciana Salazar dikabarkan pernah menjalin kasih dengan Messi pada 2010. Messi tak pernah mengonfirmasi, namun jika benar demikian, maka itu adalah perselingkuhan karena pada saat itu dia sedang menjalin kasih dengan Antonella Roccuzzo.

“Itu [perselingkuhan] sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Orang itu [Messi] sudah menikah. Ia adalah pemain sepakbola besar [selingkuhan Luciana],” kata salah satu kerabat Salazar, mengutip dari Cadena3.

Halaman:
1 2
      
