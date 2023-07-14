4 Legenda Indonesia yang Ikut Membantu Bima Sakti Seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023

TERDAPAT 4 legenda Indonesia yang ikut membantu Bima Sakti seleksi Timnas Indonesia U-17 menjelang Piala Dunia U-17 2023 mendatang. Keempat legenda ini diproyeksikan untuk menggaet talenta berkualitas pesepakbola Tanah Air.

Sejak Senin 10 Juli 2023, Bima Sakti gencar melakukan seleksi di Senayan, Jakarta Pusat. Pelatih Timnas Indonesia U-17 beserta jajaran panggil 34 pemain untuk melakukan sejumlah tes. Seleksi di Jakarta kabarnya akan berakhir pada 28 Agustus 2023 mendatang.

Tidak hanya di Jakarta, keriuhan mencari pemain terbaik juga terlihat di beberapa wilayah. Setidaknya ada 12 wilayah yang mengadakan seleksi Timnas Indonesia U-17 seperti di Bali, Palembang, Tangerang, Bandung, Banjarmasin, Medan, Makassar, Solo, Surabaya, Samarinda, dan Manado.

Bima Sakti tidak sendirian dalam melaksanakan tugasnya, ia dibantu oleh legenda Indonesia yang telah ditunjuk PSSI. Adapun 4 legenda Indonesia yang ikut membantu Bima Sakti seleksi Timnas Indonesia U-17 adalah Robi Darwis, Budi Sudarsono, Rully Nere, dan Firman Utina.

Kehadiran Firman Utina sangat membantu Bima Sakti. Pasalnya Firman Utina memiliki pengalaman sebagai kapten Timnas Indonesia. Ia juga berpengalaman dalam merekrut pemain muda saat masih menjabat sebagai Direktur Akademi Borneo FC.

“Dalam proses seleksi itu, PSSI melibatkan mantan pemain nasional, seperti Robi Darwis, Rully Nere, Budi Sudarsono dan Firman Utina,” tulis PSSI pada laman resminya.

Dalam prosesnya Bima Sakti sudah mengantongi kerangka tim yang berisikan Timnas Indonesia U-16 yang telah berlaga di Piala AFF U-16 2022. Namun, pemain yang telah terkumpul ternyata masih sangat kurang.