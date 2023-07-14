Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Legenda Indonesia yang Ikut Membantu Bima Sakti Seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |13:18 WIB
4 Legenda Indonesia yang Ikut Membantu Bima Sakti Seleksi Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023
Bima Sakti (kiri) laksanakan seleksi Timnas Indonesia U-17 (Foto: PSSI)
A
A
A

TERDAPAT 4 legenda Indonesia yang ikut membantu Bima Sakti seleksi Timnas Indonesia U-17 menjelang Piala Dunia U-17 2023 mendatang. Keempat legenda ini diproyeksikan untuk menggaet talenta berkualitas pesepakbola Tanah Air.

Sejak Senin 10 Juli 2023, Bima Sakti gencar melakukan seleksi di Senayan, Jakarta Pusat. Pelatih Timnas Indonesia U-17 beserta jajaran panggil 34 pemain untuk melakukan sejumlah tes. Seleksi di Jakarta kabarnya akan berakhir pada 28 Agustus 2023 mendatang.

Seleksi Timnas Indonesia U-17

Tidak hanya di Jakarta, keriuhan mencari pemain terbaik juga terlihat di beberapa wilayah. Setidaknya ada 12 wilayah yang mengadakan seleksi Timnas Indonesia U-17 seperti di Bali, Palembang, Tangerang, Bandung, Banjarmasin, Medan, Makassar, Solo, Surabaya, Samarinda, dan Manado.

Bima Sakti tidak sendirian dalam melaksanakan tugasnya, ia dibantu oleh legenda Indonesia yang telah ditunjuk PSSI. Adapun 4 legenda Indonesia yang ikut membantu Bima Sakti seleksi Timnas Indonesia U-17 adalah Robi Darwis, Budi Sudarsono, Rully Nere, dan Firman Utina.

Kehadiran Firman Utina sangat membantu Bima Sakti. Pasalnya Firman Utina memiliki pengalaman sebagai kapten Timnas Indonesia. Ia juga berpengalaman dalam merekrut pemain muda saat masih menjabat sebagai Direktur Akademi Borneo FC.

“Dalam proses seleksi itu, PSSI melibatkan mantan pemain nasional, seperti Robi Darwis, Rully Nere, Budi Sudarsono dan Firman Utina,” tulis PSSI pada laman resminya.

Dalam prosesnya Bima Sakti sudah mengantongi kerangka tim yang berisikan Timnas Indonesia U-16 yang telah berlaga di Piala AFF U-16 2022. Namun, pemain yang telah terkumpul ternyata masih sangat kurang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179780/nova_arianto_menargetkan_timnas_indonesia_u_17_lolos_32_besar_piala_dunia_u_17_2025_pssi-Yzkp_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025 Lewat Jalur Peringkat 3 Terbaik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179772/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_dunia_u_17_2025_secara_meyakinkan_pssi-Mk0z_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Bersinar, 3 Negara Top Dunia Ini Gagal Lolos Piala Dunia U-17 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179721/timnas_indonesia_u_17-yWZ1_large.jpg
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179701/timnas_indonesia_u_17_tahan_pantai_gading_u_17_jelang_piala_dunia_u_17_2025_pssi-69G0_large.jpg
Tahan Pantai Gading U-17, Timnas Indonesia U-17 Siap Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/50/1637483/pengamat-tinju-sentil-trilogi-dillian-whyte-vs-derek-chisora-cuma-cari-cuan-uca.webp
Pengamat Tinju Sentil Trilogi Dillian Whyte vs Derek Chisora: Cuma Cari Cuan!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/28/pembalap_pramac_yamaha_jack_miller.jpg
Jack Miller Jelaskan Penyebab Kegagalan di MotoGP Malaysia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement