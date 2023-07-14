Pratama Arhan Rutin Dimainkan Tokyo Verdy Gara-Gara Dirumorkan dengan Persija Jakarta Jelang Penutupan Bursa Transfer Liga 1 2023-2024?

PRATAMA Arhan rutin dimainkan Tokyo Verdy gara-gara dikaitkan dengan Persija Jakarta jelang penutupan bursa transfer Liga 1 2023-2024? Dalam satu minggu terakhir, Pratama Arhan ramai dikaitkan dengan kepindahan ke Persija Jakarta jelang penutupan bursa transfer Liga 1 2023-2024 pada Kamis, 20 Juli 2023.

Berbagai akun media sosial Instagram dan Twitter yang membahas transfer pemain rutin membagikan peluang Pratama Arhan melanjutkan karier bersama skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Medio Mei 2023, bek anyar Persija Jakarta Rizky Ridho juga mengeluarkan candaan soal Pratama Arhan.

"Iyo, Arhan otw Persija,"kata Rizky Ridho sambil bercanda saat melakukan live streaming di dalam bus Timnas Indonesia U-22 usai juara SEA Games 2023, mengutip dari akun TikTok @qvviiiok, Jumat 19 Mei 2023.

Sekarang yang jadi pertanyaan, Tokyo Verdy panik mendengar isu ini sehingga sering memainkan fullback kiri berusia 21 tahun tersebut? Sekadar diketahui, Pratama Arhan tampil sebagai starter saat Tokyo Verdy bersua FC Tokyo di babak ketiga Emperors Cup 2023, Rabu 12 Juli 2023 sore WIB.

Pratama Arhan bermain 110 menit sebelum akhirnya diganti karena cedera. Sepanjang laga, Pratama Arhan tampil kukuh sekaligus menyulitkan wing back kanan FC Tokyo yang merupakan legenda Inter Milan, Yuto Nagatomo.

Setelah itu, Pratama Arhan berpotensi tampil sebagai statrter saat Tokyo Verdy menjamu Tokushima Vortis di pekan ke-26 Liga 2 Jepang 2023, Sabtu 15 Juli 2023. Hal itu terlihat setelah Pratama Arhan muncul sebagai foto thumbnail jelang laga tersebut.