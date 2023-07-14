Penuh Haru, Erick Thohir Beri Suntikan Semangat kepada Timnas Putri Indonesia U-19 Usai Gagal ke Final Piala AFF U-19 2023

PALEMBANG – Momen haru Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi suntukan semangat kepada para pemain Timnas Putri Indonesia U-19 akan diulas Okezone. Hal itu terjadi usai Timnas Indonesia Putri U-19 dipastikan gagal melaju ke babak final Piala AFF U-19 2023.

Ya, perjuangan Timnas Indonesia Putri U-19 harus terhenti di babak semifinal Piala AFF U-19 2023. Pasalnya, Garuda Pertiwi Muda kalah dari Thailand dengan skor 1-7.

Laga itu berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, pada Kamis 13 Juli 2023 malam WIB. Selepas peluit panjang dibunyikan, beberapa pemain Timnas Putri Indonesia U-19 tampak menangis sedih.

Kekecewaan besar terlihat nyata di wajah-wajah para pemain Timnas Putri Indonesia U-19. Pasalnya, mereka gagal menjaga langkah melaju ke babak final.

Mendapati kondisi ini, Erick Thohir langsung menghampiri pemain ke ruang ganti usai laga digelar. Dia menyuntikkan semangat kepada Sheva Imut dan kolega.

Erick Thohir ingin para pemain Timnas Putri Indonesia U-19 segera bangkit dari keterpurukan. Pasalnya, Ketum PSSI itu menilai Sheva Imut cs sudah menampilkan semangat pantang menyerah yang luar biasa, meski bermain dengan 10 orang saja di hampir sepanjang pertandingan.

Timnas Putri Indonesia U-19 sendiri juga sudah sukses mencatatkan sejarah di Piala AFF U-19 2023. Mereka sudah membawa Indonesia lolos untuk pertama kalinya ke semifinal Piala AFF U-19 Putri.

“Ayo-ayo berdiri, kenapa harus berdiri? Bangkit! Kalian sudah buat sejarah pertama kali Indonesia masuk semifinal Piala AFF U-19 Putri,” kata Erick dalam video yang diunggah di Instagram-nya, @erickthohir, dikutip Jumat (14/7/2023).

“Yang membedakan juara apa? Kalau kita sudah jatuh bisa bangkit lagi, dan berulang-ulang baru bisa juara. Waktu kalian kebobolan 1-6, saya berdiri, saya tepuk tangan buat kalian karena kalian selama pertandingan lari terus,” tambahnya.