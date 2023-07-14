Pelatih Tokyo Verdy Bela Habis-habisan Pratama Arhan dan Marah pada Wasit saat Lawan FC Tokyo

PELATIH Tokyo Verdy, Hiroshi Jofuku, bela habis-habisan Pratama Arhan dan marah pada wasit saat lawan FC Tokyo. Juru taktik 62 tahun itu terlihat emosi dan marah melihat Pratama Arhan seakan dicurangi oleh wasit saat melakukan lemparan roketnya.

Pratama Arhan sendiri tampil sebagai starter saat Tokyo Verdy melawan FC Tokyo di ronde ketiga Emperors Cup 2023 di Stadion Ajinomoto, Tokyo, Rabu (12/7/2023). Sayangnya, Pratama Arhan cs kalah 8-9 dari FC Tokyo lewat adu penalti usai bermain imbang 1-1 dalam 120 menit.

Terlepas dari kekalahan itu, Pratama Arhan berhasil meneror pemain lawan selama 110 menit. Bek Kiri Timnas Indonesia acap kali mengeluarkan jurus andalannya yakni lemparan roket mematikan yang nyaris membuahkan gol untuk Tokyo Verdy.

Salah satunya ketika laga memasuki menit ke-15, lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan mengarah tepat ke kepala pemain Tokyo Verdy, Yuto Tsunashima. Sialnya, tandukannya hanya membentur tiang gawang FC Tokyo.

Kemudian pada menit ke-100, lemparan roket Pratama Arhan kembali menghasilkan peluang berbahaya. Senjata andalan pemain 21 tahun itu menciptakan kemelut bola mengarah ke rekan setimnya, Ryo Nishitani. Sialnya, sepakan Ryo Nishitani masih diblok pemain belakang Tokyo FC.