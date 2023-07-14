Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Tokyo Verdy Bela Habis-habisan Pratama Arhan dan Marah pada Wasit saat Lawan FC Tokyo

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |12:00 WIB
Pelatih Tokyo Verdy Bela Habis-habisan Pratama Arhan dan Marah pada Wasit saat Lawan FC Tokyo
Pratama Arhan merepotkan FC Tokyo di laga Emperors Cup 2023 (Foto: Twitter/jleague)
A
A
A

PELATIH Tokyo Verdy, Hiroshi Jofuku, bela habis-habisan Pratama Arhan dan marah pada wasit saat lawan FC Tokyo. Juru taktik 62 tahun itu terlihat emosi dan marah melihat Pratama Arhan seakan dicurangi oleh wasit saat melakukan lemparan roketnya.

Pratama Arhan sendiri tampil sebagai starter saat Tokyo Verdy melawan FC Tokyo di ronde ketiga Emperors Cup 2023 di Stadion Ajinomoto, Tokyo, Rabu (12/7/2023). Sayangnya, Pratama Arhan cs kalah 8-9 dari FC Tokyo lewat adu penalti usai bermain imbang 1-1 dalam 120 menit.

 Pratama Arhan

Terlepas dari kekalahan itu, Pratama Arhan berhasil meneror pemain lawan selama 110 menit. Bek Kiri Timnas Indonesia acap kali mengeluarkan jurus andalannya yakni lemparan roket mematikan yang nyaris membuahkan gol untuk Tokyo Verdy.

Salah satunya ketika laga memasuki menit ke-15, lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan mengarah tepat ke kepala pemain Tokyo Verdy, Yuto Tsunashima. Sialnya, tandukannya hanya membentur tiang gawang FC Tokyo.

Kemudian pada menit ke-100, lemparan roket Pratama Arhan kembali menghasilkan peluang berbahaya. Senjata andalan pemain 21 tahun itu menciptakan kemelut bola mengarah ke rekan setimnya, Ryo Nishitani. Sialnya, sepakan Ryo Nishitani masih diblok pemain belakang Tokyo FC.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179776/berikut_delapan_klub_yang_pernah_dilatih_thomas_doll_termasuk_persija_jakarta-4fj6_large.jpg
8 Klub yang Pernah Dilatih Thomas Doll, Nomor 1 Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179774/berikut_lima_pembalap_top_motogp_yang_berkarier_di_ducati_dan_honda-M3cs_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Berkarier di Ducati dan Honda, Nomor 1 Rebut Juara Dunia Bareng 2 Tim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179751/kapan_fifa_matchday_november_2025_digelar-t4gG_large.jpeg
Kapan FIFA Matchday November 2025 Digelar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179429/gianni_infantino-YCfK_large.jpg
Tandai Era Baru, FIFA Resmi Luncurkan Piala ASEAN FIFA Melibatkan 11 Negara Asia Tenggara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/50/1637549/monster-kelas-berat-agit-kabayel-tantang-daniel-dubois-dnc.webp
Monster Kelas Berat Agit Kabayel Tantang Daniel Dubois
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/20/dusan_vlahovic.jpg
Tottenham dan Bayern Munchen Siap Rebut Dusan Vlahovic dari Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement