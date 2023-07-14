Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gabung Inter Miami, Lionel Messi Bikin Orang Terancam Kena PHK hingga Unfollow Instagram PSG

Reinaldy Darius , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |11:23 WIB
Gabung Inter Miami, Lionel Messi Bikin Orang Terancam Kena PHK hingga Unfollow Instagram PSG
Lionel Messi bikin seorang pemain diusir dari Inter Miami (Foto: Instagram/TeamMessi)
A
A
A

GABUNG Inter Miami, Lionel Messi bikin orang terancam kena PHK hingga unfollow Instagram Paris Saint-Germain (PSG). Status sang megabintang Argentina sebagai designated player membuat salah seorang pemain Inter Miami berpotensi diputus kontraknya.

Dilansir dari Sportskeeda, Inter Miami perlu memutus salah satu kontrak pemain yang berstatus designated player, seiring dengan kedatangan Lionel Messi. Pemain yang berpotensi didepak tersebut kabarnya adalah Rodolfo Pizzaro.

Lionel Messi

Ada tiga pemain yang memiliki status designated player. Dua pemain lainnya adalah Gregor dan Leonardo Campana.

Peraturan di sepakbola Amerika Serikat, MLS, hanya memperbolehkan sebuah klub memiliki tiga orang pemain designated player. Oleh karena itu, salah satu di antara ketiga pemain itu akan didepak, dan Rodolfo Pizzaro merupakan yang terfavorit.

Sebagai informasi, designated player merupakan pemain spesial yang diperbolehkan untuk melebihi batasan gaji MLS. Peraturan ini mulai digunakan pada 2007 karena kedatangan David Beckham ke LA Galaxy.

MLS PSG Lionel Messi Inter Miami
