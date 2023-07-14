Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dikenal Tegas, Shin Tae-yong Takkan Panggil Lagi 3 Pemain yang Disanksi AFC ke Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |11:11 WIB
Dikenal Tegas, Shin Tae-yong Takkan Panggil Lagi 3 Pemain yang Disanksi AFC ke Timnas Indonesia?
Shin Tae-yong takkan panggil lagi Titan Agung dkk ke Timnas Indonesia? (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

DIKENAL tegas, Shin Tae-yong takkan panggil lagi 3 pemain yang disanksi Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) ke Timnas Indonesia? Sekadar diketahui, AFC baru saja memberi hukuman kepada tiga pemain Timnas Indonesia U-22 yang terlibat keributan di final sepakbola SEA Games 2023.

Sebanyak tiga pemain yang disanksi AFC adalah Komang Teguh, Taufany Muslihuddin dan Titan Agung. Komang Teguh dan Titan Agung dilarang main dalam enam pertandingan dan dikenai sanksi USD1000 atau sekira Rp14 juta.

Taufany Muslihuddin

(Taufany kena sanksi dari AFC)

Sementara untuk Taufany, gelandang milik Borneo FC ini dikenai sanksi larangan tampil di enam pertandingan. Berhubung terkena sanksi, nama-nama di atas takkan bisa ambil bagian saat Timnas Indonesia U-23 turun di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada 6-12 September 2023.

Kemudian muncul pertanyaan, apakah Shin Tae-yong bakal memanggil pemain-pemain ini setelah melakukan kesalahan? Peluangnya kecil jika merujuk kepada track record kepelatihan Shin Tae-yong.

Ambil contoh kasus Osvaldo Haay. Medio September 2021, Shin Tae-yong memanggil Osvaldo Haay sebagai persiapan Timnas Indonesia tampil di playoff Kualifikasi Piala Asia 2023 kontra Taiwan.

Namun, top skor SEA Games 2019 itu mangkir dari pemanggilan karena alasan yang tidak jelas. Sejak saat itu, Shin Tae-yong tak pernah lagi memanggil Osvaldo Haay.

Halaman:
1 2
      
