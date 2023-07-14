Erick Thohir Tetap Lempar Pujian meski Timnas Putri Indonesia U-19 Dibantai Thailand 1-7

ERICK Thohir tetap lempar pujian meski Timnas Putri Indonesia U-19 dibantai Thailand 1-7. Menurut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Garuda Pertiwi – julukan Timnas Putri Indonesia – telah menunjukkan semangat juang yang tepat meski berada dalam kondisi tertinggal.

Timnas Putri Indonesia U-19 harus menelan kekalahan telak dari Thailand di semifinal Piala AFF Putri U-19 2023. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang, Kamis 13 Juli 2023 malam WIB kemarin berakhir dengan kekalahan telak 1-7 dari Thailand.

Namun, Erick Thohir mengatakan bahwa Sheva Imut dan kolega sudah tampil dengan sangat apik. Sebab, mereka telah mencatatkan prestasi dengan membawa Timnas Putri Indonesia U-19 tampil di semifinal untuk pertama kalinya pada ajang Piala AFF Putri U-19.

Erick Thohir mengulas semangat juang luar biasa dari tim asuhan Rudy Eka Priyambada tersebut. Sebab menurutnya, mereka pantang menyerah untuk memberikan perlawanan meski selama 85 menit bermain dengan 10 orang.

"Saya melihat, kita sudah tidak mungkin seri, dan tidak mungkin juga menang. Tetapi mereka masih mau berjuang. Itu yang penting," kata Erick dikutip dari laman resmi PSSI, Jumat (14/7/2023).

Garuda Pertiwi mengalami nasib sial ketika laga berjalan lima menit. Kiper utama Fani Supriyanto dikartu merah karena melanggar Thawanrat Promthongmee yang mendapatkan peluang emas di dekat kotak penalti.