HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Harga Pasaran Pratama Arhan Cuma Kalah Tipis dari Pemain Tokyo Verdy yang Bikinnya Jadi Cadangan Mati, Segini Perbedaannya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |10:15 WIB
HARGA pasaran Pratama Arhan cuma kalah tipis dari pemain Tokyo Verdy yang bikinnya jadi cadangan mati, yakni Daiki Fukuzawa. Lantas, berapa perbedaannya?

Mengutip dari laman Transfermarkt, harga pasaran Pratama Arhan saat ini adalah 275 ribu euro atau setara Rp4,61 miliar. Sementara itu, Daiki Fukuzawa memiliki harga pasaran di angka 400 ribu euro atau sekira Rp6,71 miliar.

Pratama Arhan

Sekadar diketahui, baik Pratama Arhan dan Daiki Fukuzawa sama-sama mentas sebagai fullback kiri. Pelatih Tokyo Verdy Hiroshi Jofuku sejauh ini mengandalkan Daiku Fukuzawa untuk mengisi sektor kiri pertahanan timnya di Liga 2 Jepang 2023.

Terbukti dari 25 laga yang dijalani Tokyo Verdy di Liga 2 Jepang 2023, Daiki Fukuzawa turun dalam 22 laga di antaranya. Daiki Fukuzawa hanya absen di dua pekan awal, plus pekan kesembilan Liga 2 Jepang 2023.

Kepercayaan yang diberikan Hiroshi Jofuku pun dibayar tuntas Daiki Fukuzawa. Tak hanya kukuh dalam bertahan, fullback 24 tahun ini juga dapat diandalkan untuk membantu serangan.

Terbukti dari 22 laga Liga 2 Jepang 2023, Daiki Fukuzawa mengemas empat gol dan satu assist! Performa meyakinkan Daiki Fukuzawa itu yang membuat Pratama Arhan belum kunjung membela Tokyo Verdy di Liga 2 Jepang 2023.

Halaman:
1 2
      
