Pratama Arhan Blak-blakan Skill yang Didapat Selama Bela Tokyo Verdy, Siap Geser Shayne Pattynama di Timnas Indonesia?

PRATAMA Arhan blak-blakan soal skill yang didapatnnya selama membela Tokyo Verdy. Timbul pertanyaan, apakah bek kiri 21 tahun tersebut siap untuk menggeser Shayne Pattynama di Timnas Indonesia?

Sekadar diketahui, Pratama Arhan masih jadi sorotan usai tampil apik kala Tokyo Verdy melawan FC Tokyo di ronde ketiga Emperors Cup 2023 di Stadion Ajinomoto, Tokyo, Rabu 12 Juli 2023. Sayangnya, Pratama Arhan cs tumbang 8-9 dari FC Tokyo lewat adu penalti usai bermain imbang 1-1 dalam 120 menit.

Walau tersingkir, Pratama Arhan yang bermain sebagai starter mampu merepotkan pemain lawan. Bek Kiri Timnas Indonesia itu tampil dalam 110 menit dan beberapa kali mengeluarkan jurus andalannya, yakni lemparan roket mematikan yang nyaris membuahkan gol untuk Tokyo Verdy.

Salah satunya terjadi ketika laga memasuki menit ke-15. Saat itu, lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan mengarah tepat ke kepala pemain Tokyo Verdy, Yuto Tsunashima. Sialnya, tandukannya hanya membentur tiang gawang FC Tokyo.

Kemudian pada menit ke-100, lemparan roket Pratama Arhan kembali menghasilkan peluang berbahaya. Senjata andalan Pratama Arhan itu menciptakan kemelut yang mengarah ke rekan setimnya, Ryo Nishitani. Apesnya, sepakan Ryo Nishitani masih diblok pemain belakang Tokyo FC.

Pascalaga tersebut, Pratama Arhan blak-blakan soal skill yang didapatnnya selama membela Tokyo Verdy. Selain lemparan roketnya, pemain 21 tahun itu mengaku sudah melatih kemampuan untuk menekan dan merebut bola dari lawan di sesi latihan sehingga bisa mengaplikasikannya pada laga tersebut.