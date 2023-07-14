Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Pratama Arhan Buka Suara Usai Meneror Gawang FC Tokyo Lewat Lemparan Roketnya

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |09:36 WIB
Pratama Arhan Buka Suara Usai Meneror Gawang FC Tokyo Lewat Lemparan Roketnya
Pratama Arhan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
BEK kiri Tokyo Verdy, Pratama Arhan, buka suara usai meneror gawang FC Tokyo lewat lemparan roketnya. Pemain 21 tahun itu mengaku berdiskusi dulu dengan rekan-rekannya di Tokyo Verdy agar mereka langsung bereaksi cepat dalam menyambut lemparan jarak jauh darinya.

Sebagaimana diketahui, Pratama Arhan dimainkan sebagai starter kala Tokyo Verdy melawan FC Tokyo di ronde ketiga Emperors Cup 2023. Pertandingan Derby Tokyo itu berlangsung di Stadion Ajinomoto, Tokyo, Rabu 12 Juli 2023 malam WIB.

Pratama Arhan

Sayangnya, Pratama Arhan tidak mampu menyelamatkan Tokyo Verdy dari kekalahan. Klub Pratama Arhan itu takluk 8-9 dari FC Tokyo lewat adu penalti usai bermain imbang 1-1 dalam 120 menit. Kekalahan ini membuat Tokyo Verdy tersingkir dari Emperors Cup 2023.

Meski begitu, Pratama Arhan bermain sangat memukau pada laga tersebut. Bek Kiri Timnas Indonesia itu tampil dalam 110 menit dan mampu mengeluarkan jurus andalannya, yakni lemparan roket mematikan, yang nyaris membuahkan gol untuk Tokyo Verdy.

Tepatnya, hal itu terjadi ketika laga memasuki menit ke-15. Saat itu, lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan mengarah tepat ke kepala pemain Tokyo Verdy, Yuto Tsunashima. Bola pun langsung disundul oleh rekan setim Pratama Arhan itu.

Sialnya, tandukannya hanya membentur tiang gawang FC Tokyo dan bola rebound gagal dimanfaatkan oleh pemain lain Tokyo Verdy. Kemudian pada menit ke-100, lemparan roket Pratama Arhan kembali menghasilkan peluang berbahaya.

Senjata andalan Pratama Arhan itu menciptakan kemelut yang mengarah ke rekan setimnya, Ryo Nishitani. Apesnya, sepakan Ryo Nishitani masih diblok pemain belakang FC Tokyo hingga pada akhirnya laga harus dilanjutkan ke babak adu tos-tosan.

