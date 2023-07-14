Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lemparan Roket Pratama Arhan Siap Geser Bek Tajam Tokyo Verdy ke Bangku Cadangan, Resmi Jadi Starter di Pekan Ke-26 Liga 2 Jepang 2023?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |09:36 WIB
Lemparan Roket Pratama Arhan Siap Geser Bek Tajam Tokyo Verdy ke Bangku Cadangan, Resmi Jadi Starter di Pekan Ke-26 Liga 2 Jepang 2023?
Pratama Arhan siap geser bek tajam Tokyo Verdy Daiki Fukuzawa ke bangku cadangan. (Foto: Laman resmi Tokyo Verdy)
A
A
A

LEMPARAN roket Pratama Arhan siap menggeser bek tajam Tokyo Verdy, Daiki Fukuzawa, ke bangku cadangan. Kok bisa? Pertanda Pratama Arhan menggeser pemain yang sudah mengemas empat gol di Liga 2 Jepang 2023 sudah terlihat.

Laman resmi Tokyo Verdy mengeluarkan promosi laga Tokyo Verdy vs Tokushima Fortis yang merupakan laga lanjutan pekan ke-26 Liga 2 Jepang 2023 pada Sabtu, 15 Juli 2023 pukul 16.00 WIB. Dalam promosi tersebut, mereka menampilkan foto Pratama Arhan yang hendak melempar bola.

Pratama Arhan

(Pratama Arhan muncul di promosi laga Tokyo Verdy vs Tokushima Vortis di pekan ke-26 Liga 2 Jepang 2023)

“Pertandingan kandang selanjutnya. Pekan ke-26 Liga 2 Jepang 2023 vs Tokushima Vortis pada Sabtu 15 Juli 2023 pukul 18.00 (waktu setempat) di Ajinomoto Stadium,” tulis laman resmi Tokyo Verdy, sembari menampilkan foto Pratama Arhan.

Sebelumnya, Tokyo Verdy tak pernah menjadikan Pratama Arhan sebagai alat promosi mereka jelang mengarungi laga Liga 2 Jepang 2023. Tak heran, Pratama Arhan belum pernah diturunkan hingga Tokyo Verdy melakoni 25 pertandingan di Liga 2 Jepang 2023.

Namun, peruntungan fullback kiri berusia 21 tahun ini berpotensi berubah pada akhir pekan ini. Pratama Arhan berpotensi tampil sebagai starter di Liga 2 Jepang 2023 untuk pertama kalinya.

Hal itu imbas performa impresif Pratama Arhan saat Tokyo Verdy bersua kontestan Liga 1 Jepang 2023, FC Tokyo, di babak ketiga Emperors Cup 2023, Rabu 12 Juli 2023 sore WIB. Pratama Arhan tampil prima hingga menyulitkan pemain-pemain FC Tokyo yang beroperasi di sisi kanan penyerangan untuk melakukan penetrasi.

