9 Syarat Jadi Pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 Dibongkar PSSI, Apa Saja?

SEBANYAK sembilan syarat jadi pemain Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 dibongkar oleh PSSI. Pada saat ini, PSSI sedang melaksanakan seleksi di 12 kota untuk menjaring bakat-bakat terbaik Tanah Air.

Indonesia terpilih sebagai tuan rumah di Piala Dunia U-17 2023 mendatang menggantikan Peru. Ajang ini bakal diselenggarakan pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang.

Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17 – sudah memiliki skuad dari kualifikasi Piala Asia U-17 2023 dan juga Piala AFF U-16 2022. Namun begitu, masih dicari beberapa pemain berbakat untuk mengisi skuad asuhan Bima Sakti demi meningkatkan kualitas tim.

Untuk itu, PSSI melangsungkan seleksi di 12 kota pada saat ini. Dilansir dari media sosial resmi PSSI, ada sembilan kriteria yang dicari oleh PSSI.

Yang pertama adalah mental yang kuat, yaitu yang mampu mengatasi tekanan. Yang kedua adalah postur, PSSI mencari pemain dengan tinggi sekitar 170 hingga 185 cm.

Kemudian kekuatan otot yang mampu melakukan gerakan secara eksplosif. Setelah itu, dicari pemain yang memiliki skill, yang menguasai beragam teknik dan skill sepakbola.

Untuk tahun kelahiran, PSSI mencari pemain kelahiran Januari 2006 hingga Desember 2007, yang berarti berusia 15 hingga 17 tahun pada saat ini. Selain itu, kemampuan kognitif juga dinilai karena memengaruhi kemampuan membaca permainan, membuat keputusan, dan bertindak cepat.