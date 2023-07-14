Pratama Arhan Muncul di Promosi Laga Tokyo Verdy vs Tokushima Vortis pada Lanjutan Pekan Ke-26 Liga 2 Jepang 2023, Resmi Jadi Starter?

Lemparan roket Pratama Arhan bakal tersaji di laga Tokyo Verdy vs Tokushima Vortis di Liga 2 Jepang 2023. (Foto: Laman resmi Tokyo Verdy)

PRATAMA Arhan muncul di promosi laga Tokyo Verdy vs Tokushima Vortis pada lanjutan pekan ke-26 Liga 2 Jepang 2023 yang berlangsung pada Sabtu, 15 Juli 2023 pukul 16.00 WIB. Apakah ini pertanda Pratama Arhan muncul sebagai starter?

Sekadar diketahui, laman resmi Tokyo Verdy membagikan informasi bahwa tim mereka bakal menjamu Tokushima Vortis di laga lanjutan pekan ke-26 Liga 2 Jepang 2023. Dalam informasi yang mereka sediakan, dimunculkan foto Pratama Arhan yang hendak melempar bola.

“Pertandingan kandang selanjutnya. Pekan ke-26 Liga 2 Jepang 2023 vs Tokushima Vortis pada Sabtu 15 Juli 2023 pukul 18.00 (waktu setempat) di Ajinomoto Stadium,” tulis laman resmi Tokyo Verdy, sembari menampilkan foto Pratama Arhan.

Hal itu sontak mengindikasikan bahwa pelatih Tokyo, Hiroshi Jofuku, bakal memberikan kesempatan debut bagi Pratama Arhan di Liga 2 Jepang 2023. Pratama Arhan memang belum pernah mentas bareng Tokyo Verdy hingga Liga 2 Jepang 2023 memasuki pekan ke-25.

Musim ini, fullback kiri Timnas Indonesia itu baru dua kali tampil dan itu pun di ajang Emperors Cup 2023. Tiap kali dimainkan, Pratama Arhan selalu menunjukan kepantasannya mentas sebagai starter.

Saat Tokyo Verdy menang 2-1 atas Gunma di babak kedua Emperors Cup 2023, Pratama Arhan mencatatkan assist lewat lemparan roket yang merupakan kelebihannya. Kemudian saat Tokyo Verdy bersua klub Liga 1 Jepang 2023, FC Tokyo, di babak ketiga Emperors Cup 2023, Pratama Arhan juga tampil prima.