Agenda Lengkap Lionel Messi di Inter Miami dalam 1 Minggu ke Depan: Diperkenalkan ke Fans hingga Jalani Debut!

AGENDA lengkap Lionel Messi di Inter Miami dalam 1 minggu ke depan akan dibahas Okezone di artikel ini. Mulai dari La Pulga -julukan Lionel Messi- diperkenalkan ke fans klub Major League Soccer (MLS) itu hingga jalani debut!

Seperti diketahui, Lionel Messi didatangkan The Herons -julukan Inter Miami- dengan status bebas transfer pada musim panas 2023. Tepatnya setelah kontrak La Pulga yang berakhir pada akhir Juni 2023 di Paris Saint Germain (PSG) tidak diperpanjang untuk menghindari financial fair play (FFP).

Kini, Lionel Messi sudah tiba di Bandara Fort Lauderdale, Florida, sejak Selasa 11 Juli 2023 waktu setempat. Megabintang asal Argentina itu hadir di Amerika Serikat bersama sang istri, Antonela Roccuzzo, dan ketiga putranya.

Lantas, apa sajakah agenda Lionel Messi di Inter Miami dalam 1 minggu ke depan? Menurut jurnalis Argentina, Gaston Edul, via @idextratime, kapten Timnas Argentina itu telah resmi menandatangani kontrak dengan Inter Miami hingga Juni 2026 dan berlatih untuk pertama kalinya pada Kamis 13 Juli 2023 waktu setempat.

Selanjutnya, pada Sabtu 15 Juli 2023 waktu setempat, eks rekan Lionel Messi di Barcelona, yakni Sergio Busquets, akan tiba di Florida sebagai rekrutan anyar Inter Miami. Sehari kemudian, barulah agenda yang sangat ditunggu-tunggu fans Inter Miami.

Pada Minggu 16 Juli 2023 waktu setempat, Lionel Messi akan diperkenalkan kepada lebih dari 20.000 fans Inter Miami di DRV PNK Stadium. Kehadiran pemilik tujuh gelar Ballon dOr itu jelas sangat dinantikan pendukung tim berjuluk The Herons tersebut.

Berlanjut pada Senin 17 Juli 2023 waktu setempat, Lionel Messi akan mengadakan konferensi pers pertamanya. Lalu pada Selasa 18 Juli 2023 waktu setempat, megabintang 36 tahun itu akan berlatih dengan kehadiran jurnalis.