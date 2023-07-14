Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Agenda Lengkap Lionel Messi di Inter Miami dalam 1 Minggu ke Depan: Diperkenalkan ke Fans hingga Jalani Debut!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |08:51 WIB
Agenda Lengkap Lionel Messi di Inter Miami dalam 1 Minggu ke Depan: Diperkenalkan ke Fans hingga Jalani Debut!
Lionel Messi kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

AGENDA lengkap Lionel Messi di Inter Miami dalam 1 minggu ke depan akan dibahas Okezone di artikel ini. Mulai dari La Pulga -julukan Lionel Messi- diperkenalkan ke fans klub Major League Soccer (MLS) itu hingga jalani debut!

Seperti diketahui, Lionel Messi didatangkan The Herons -julukan Inter Miami- dengan status bebas transfer pada musim panas 2023. Tepatnya setelah kontrak La Pulga yang berakhir pada akhir Juni 2023 di Paris Saint Germain (PSG) tidak diperpanjang untuk menghindari financial fair play (FFP).

Lionel Messi

Kini, Lionel Messi sudah tiba di Bandara Fort Lauderdale, Florida, sejak Selasa 11 Juli 2023 waktu setempat. Megabintang asal Argentina itu hadir di Amerika Serikat bersama sang istri, Antonela Roccuzzo, dan ketiga putranya.

Lantas, apa sajakah agenda Lionel Messi di Inter Miami dalam 1 minggu ke depan? Menurut jurnalis Argentina, Gaston Edul, via @idextratime, kapten Timnas Argentina itu telah resmi menandatangani kontrak dengan Inter Miami hingga Juni 2026 dan berlatih untuk pertama kalinya pada Kamis 13 Juli 2023 waktu setempat.

Selanjutnya, pada Sabtu 15 Juli 2023 waktu setempat, eks rekan Lionel Messi di Barcelona, yakni Sergio Busquets, akan tiba di Florida sebagai rekrutan anyar Inter Miami. Sehari kemudian, barulah agenda yang sangat ditunggu-tunggu fans Inter Miami.

Pada Minggu 16 Juli 2023 waktu setempat, Lionel Messi akan diperkenalkan kepada lebih dari 20.000 fans Inter Miami di DRV PNK Stadium. Kehadiran pemilik tujuh gelar Ballon dOr itu jelas sangat dinantikan pendukung tim berjuluk The Herons tersebut.

Berlanjut pada Senin 17 Juli 2023 waktu setempat, Lionel Messi akan mengadakan konferensi pers pertamanya. Lalu pada Selasa 18 Juli 2023 waktu setempat, megabintang 36 tahun itu akan berlatih dengan kehadiran jurnalis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Inter Miami MLS Lionel Messi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179429/gianni_infantino-YCfK_large.jpg
Tandai Era Baru, FIFA Resmi Luncurkan Piala ASEAN FIFA Melibatkan 11 Negara Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179357/turnamen_usia_dini_diharapkan_jadi_pencetak_bibit_bibit_pesepakbola_generasi_emas-D7dp_large.jpeg
Buka Turnamen Usia Dini, Gubernur Papua: Momen Lahirkan Generasi Emas Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179141/marselino_ferdinan_berpotensi_mencetak_gol_di_laga_as_trencin_vs_kfc_komarnodi_astrencin-jmSZ_large.jpg
Marselino Ferdinan Cetak Gol di Laga AS Trencin vs KFC Komarno di Liga Slovakia 2025-2026 Malam Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/51/1637205/daftar-18-atlet-panjat-tebing-indonesia-di-sea-games-2025-target-3-medali-emas-hxg.webp
Daftar 18 Atlet Panjat Tebing Indonesia di SEA Games 2025: Target 3 Medali Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Legenda Sassuolo Ramal Jay Idzes Jadi Bintang Eropa, Masih Dipantau Inter Milan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement