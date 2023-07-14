Tanpa Indonesia tapi Sertakan Legenda Malaysia dan Vietnam, AFC Bikin Kandidat Best 11 Piala Asia

KONFEDERASI Sepakbola Asia (AFC) membuat voting untuk memilih best II Piala Asia jelang digelarnya Piala Asia 2023. Sayangnya, tak ada satu pun nama pemain Indonesia yang masuk sebagai kandidat dalam voting itu.

Voting sendiri digelar AFC di laman resminya untukmembentuk Dream XI. Para penggemar sepakbola pun bisa ikut turut memberikan suaranya dalam jajak pendapat itu dengan menentukan pemain terbaik. AFC pun menyiapkan hadiah untuk sejumlah pemilih berupa tiket perjalanan ke Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada awal tahun depan.

Dalam voting itu, AFC menampilkan delapan kandidat kiper, 10 pemain bertahan, 12 gelandang, dan 12 pemain depan. Nantinya, 11 pemain terbaik dapat dipilih dengan formasi 1-4-3-3. Dengan begitu, ada satu kiper, empat bek, tiga pemain tengah, dan tiga pemain depan yang dipilih.

Pada daftar kandidat itu, AFC menampilkan pemain terbaik yang dimiliki sejumlah negara. Mereka pun ikut menyertakan legenda Malaysia hingga Vietnam. Sayangnya, tak ada satu pun pemain Indonesia.

Padahal, Timnas Indonesia sudah beberapa kali mentas di Piala Asia. Tentunya, sejumlah pemain top Indonesia pun berhasil bekerja apik kala mentas di ajang tersebut.

Untuk posisi kiper, AFC menampilkan 8 penjaga gawang yang masuk kandidat terbaik di Asia. Mereka adalah Lee Woon-jae (Korea Selatan), Mark Schwarzer (Australia), Mathew Ryan (Australia), Mohamed Al Deayea (Arab Saudi), Nasser Hejazi (Iran), Noor Sabri (Irak), Saad Al Sheeb (Qatar), dan Yoshikatsu Kawaguchi (Jepang).