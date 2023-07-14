Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sindir Timnas Indonesia U-22 yang Ikut Dihukum AFC Buntut Keributan di Final Sepakbola SEA Games 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |06:57 WIB
Media Vietnam Sindir Timnas Indonesia U-22 yang Ikut Dihukum AFC Buntut Keributan di Final Sepakbola SEA Games 2023
Momen adu jotos di laga Timnas Indonesia U-22 vs Thailand pada final SEA Games 2023. (Foto: Soha.vn)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, ikut menyoroti hukuman yang diberikan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) kepada Timnas Indonesia U-22 buntut keributan di final sepakbola SEA Games 2023. Mereka menyindir Timnas Indonesia U-22 yang disangka akan lolos dari hukuman.

Ya, AFC memang baru saja resmi mengumumkan hukuman untuk Indonesia dan Thailand atas keributan di final sepakbola SEA Games 2023. Untuk Indonesia, AFC memberi hukuman kepada tiga pemain dan empat ofisial Timnas Indonesia U-22.

Komang Teguh

Tiga pemain tersebut adalah Titan Agung, Komang Teguh, dan Taufany Muslihuddin. Lalu, asisten pelatih Timnas Indonesia U-22, Sahari Gultom, dan tiga ofisial yakni Ahmad Nizar Caesarea Noor, Muhni Toid Sarnadi, dan Tegar Diokta Andias, juga terkena sanksi.

Titan Agung dan Komang Teguh mendapat hukuman dilarang main dalam enam pertandingan, plus denda sebesar USD1.000 atau sekira Rp14,9 juta. Keduanya dianggap melanggar Pasal 47 dan 38.2.4 tentang Kode Etik Disiplin dan Etik AFC.

Sementara itu, Taufany Muslihuddin, Ahmad Nizar, dan Muhni disanksi tak bisa bersama tim dalam enam pertandingan. Lalu, untuk Sahari Gultom dan Tegar Diokta Andias, keduanya mendapatkan sanksi tak bisa bersama tim dalam enam pertandingan plus denda USD1.000 atau sekira Rp14,9 juta.

Selain di pihak Timnas Indonesia U-22, kubu Thailand U-22 juga mendapat sanksi serupa dari AFC. Bahkan, sanksi untuk Thailand lebih berat karena turut diberikan juga kepada Federasi Sepakbola Thailand (FAT).

Keputusan itu jadi sorotan media Vietnam. Mereka menyoroti para pemain dan staf Timnas Indonesia U-22 yang terbebas sanksi dari PSSI tetapi malah kena dari AFC.

“Dikira lolos dari hukuman, para pahlawan SEA Games ke-32 Indonesia itu tetap mendapat hukuman berat dari AFC,” tulis Soha.vn, dikutip Jumat (14/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179429/gianni_infantino-YCfK_large.jpg
Tandai Era Baru, FIFA Resmi Luncurkan Piala ASEAN FIFA Melibatkan 11 Negara Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179357/turnamen_usia_dini_diharapkan_jadi_pencetak_bibit_bibit_pesepakbola_generasi_emas-D7dp_large.jpeg
Buka Turnamen Usia Dini, Gubernur Papua: Momen Lahirkan Generasi Emas Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179141/marselino_ferdinan_berpotensi_mencetak_gol_di_laga_as_trencin_vs_kfc_komarnodi_astrencin-jmSZ_large.jpg
Marselino Ferdinan Cetak Gol di Laga AS Trencin vs KFC Komarno di Liga Slovakia 2025-2026 Malam Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/51/1637481/tim-voli-putri-indonesia-lolos-ke-final-asian-youth-games-2025-rxe.webp
Tim Voli Putri Indonesia Lolos ke Final Asian Youth Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Persib Bandung Siap Rotasi Pemain Hadapi Persis Solo! Bojan Hodak Beri Peringatan Keras
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement