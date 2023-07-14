Pratama Arhan Buka Suara Setelah Duel dengan Legenda Inter Milan Yuto Nagatomo!

FULLBACK kiri Tokyo Verdy, Pratama Arhan, buka suara setelah berduel sengit dengan legenda Inter Milan yang bermain untuk FC Tokyo, Yuto Nagatomo. Pratama Arhan berharap penampilannya di laga kontra FC Tokyo membuat sang pelatih, Hiroshi Jofuku, terus memainkannya di laga-laga ke depan Tokyo Verdy.

Pratama Arhan bermain 110 menit saat FC Tokyo bersua Tokyo Verdy di babak ketiga Emperors Cup 2023, Rabu 12 Juli 2023 sore WIB. Aksi Pratama Arhan terhenti di menit 110 masa perpanjangan waktu karena mengalami cedera.

(Lemparan roket Pratama Arhan hampir membobol gawang FC Tokyo)

Sepanjang laga, Pratama Arhan yang bermain di posisi aslinya yakni sebagai fullback kiri, kerap berduel dengan Yuto Nagatomo yang beroperasi di posisi wing back kanan. Meski Yuto Nagatomo berstatus salah satu pesepakbola legenda Jepang, Pratama Arhan tak minder.

Berkat bantuan Pratama Arhan, Tokyo Verdy sanggup menahan FC Tokyo 1-1. Sayangnya di adu tendangan penalti, Tokyo Verdy tumbang 8-9 dari FC Tokyo hingga tersingkir dini di Emperors Cup 2023.

Kelar pertandingan, Pratama Arhan pun mengumbar harapan. Ia berharap mendapat kesempatan tampil di laga-laga Tokyo Verdy ke depan.

Sekadar diketahui, Pratama Arhan sama sekali belum turun hingga Tokyo Verdy memainkan 25 pertandingan di Liga 2 Jepang 2023. Musim ini Pratama Arhan baru dua kali main, itu pun di ajang Emperors Cup 2023.