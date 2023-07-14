Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil FC Nuremberg vs Arsenal di Uji Coba Pramusim 2023-2024: The Gunners Ditahan Imbang 1-1

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |06:10 WIB
Hasil FC Nuremberg vs Arsenal di Uji Coba Pramusim 2023-2024: The Gunners Ditahan Imbang 1-1
Laga FC Nuremberg vs Arsenal. (Foto: Arsenal)
A
A
A

HASIL FC Nuremberg vs Arsenal di laga uji coba pramusim 2023-2024 akan dibahas Okezone di artikel ini. Hasilnya, The Gunners -julukan Arsenal- harus puas ditahan imbang klub asal Jerman itu dengan skor 1-1.

Pertandingan tersebut berlangsung di Max-Morlock-Stadion, Jumat (14/7/2023) dini hari WIB. Arsenal yang berstatus sebagai tim tamu unggul lebih dahulu via gol Bukayo Saka pada menit ke-7, sebelum akhirnya disamakan oleh Kanji Okunuki di menit ke-62.

FC Nuremberg vs Arsenal

Jalannya Pertandingan

Arsenal langsung tancap gas ketika pertandingan baru dimulai. Alhasil, Bukayo Saka sukses membuka keunggulan The Gunners pada menit ketujuh usai menerima umpan di sisi kanan dan menyepak bola yang melaju deras menjadi gol.

Setelah memimpin 1-0, Arsenal menikmati permainan dan menciptakan sejumlah peluang. Sayangnya, sejumlah peluang yang didapat pasukan Mikel Arteta itu tidak mampu dikonversikan menjadi gol hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Mikel Arteta memasukkan sejumlah pemain seperti bomber anyar Kai Havertz hingga Folarin Balogun. Sialnya, kiper pengganti Karl Hein melakukan blunder pada menit ke-62 sehingga bola disambar oleh Okunuki dan menjadi gol.

Kedudukan pun menjadi 1-1 dan bertahan hingga laga berakhir. Meskipun, kedua tim sempat mendapatkan sejumlah peluang emas sebelum peluit panjang dibunyikan.

Secara statistik, Arsenal sangat mendominasi atas FC Nuremberg. Tercatat, The Gunners telah melepaskan 17 shots berbanding 12 milik tim tuan rumah. Empat di antaranya tendangan Arsenal on target.

Halaman:
1 2
      
