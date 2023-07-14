3 Pemain yang Terpinggirkan Shin Tae-yong Bisa Jadi Andalan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 si Bomber Tajam!

Berikut 3 pemain yang terpinggirkan Shin Tae-yong bisa jadi andalan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: Instagram/@pssi)

SEBANYAK 3 pemain yang terpinggkirkan Shin Tae-yong bisa menjadi andalan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Dari ketiga pemain yang terpinggkirkan itu, salah satu di antaranya bomber muda yang ganas dalam mencetak gol!

Sekadar diketahui, Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan berlangsung pada 6-12 September 2023. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- tergabung di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama Taiwan dan Turkmenistan.

(Shin Tae-yong akan pimpin Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024)

Timnas Indonesia U-23 akan mengawali kiprahnya dengan menghadapi Taiwan pada 9 September 2023 di Stadion Manahan Solo. Kemudian pada 12 September 2023, tim besutan Shin Tae-yong itu melawan Turkmenistan di stadion yang sama.

Nantinya, hanya juara grup yang lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Menariknya, ada 3 pemain yang terpinggkirkan Shin Tae-yong bisa menjadi andalan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Dalam hal ini, ketiga pemain tersebut terpinggkirkan oleh Shin Tae-yong karena tidak masuk skuad Timnas Indonesia senior di FIFA Matchday Juni 2023. Kini, Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia U-23 bisa memanggil ketiga pemain tersebut. Lantas, siapa sajakah ketiga pemain yang dimaksud?