FIFA Singgung Lemparan Roket Pratama Arhan di Laga FC Tokyo vs Tokyo Verdy, Sampai Dilempar Pujian!

FIFA singgung lemparan roket Pratama Arhan di laga FC Tokyo vs Tokyo Verdy. Bahkan, Federasi Sepakbola Dunia itu sampai melempar pujian untuk Arhan.

Ya, Arhan memang kembali mencuri perhatian dalam penampilannya bersama Tokyo Verdy. Kali ini, dia jadi sorotan kala membela timnya di laga Emperors Cup 2023 yang dimainkan di Ajinomoto Stadium, Rabu 12 Juli 2023 malam WIB.

Dalam laga itu, Pratama Arhan mendapat kesempatan bermain sebagai starter. Alhasil, ini menjadi penampilan ketiganya sejak gabung Tokyo Verdy pada Maret 2022.

Pratama Arhan pun tampil apik dengan kembali unjuk kualitas memukaunya soal lemparan roketnya. Hal itu tepatnya dilakukan di menit ke-15.

Tokyo Verdy yang mendapat kesempatan melakukan lemparan bola ke dalam dari sisi kanan, langsung dieksekusi oleh Arhan. Lemparan roket itu bahkan nyaris berbuah gol.

Pasalnya, usai Arhan melempar bola ke dalam, seorang rekan setimnya berhasil menyambut bola di kotak penalti. Sayangnya, tandukan pemain Tokyo Verdy itu menghunjam tiang gawang. Hingga gagal menjadi gol.

Tokyo Verdy sendiri akhirnya menelan kekalahan dalam Derby Tokyo itu usai bertarung sengit hingga babak adu penalti. Pasalnya, skor 1-1 terus menghiasi laga hingga 120 menit. Di babak adu penalti, Tokyo Verdy pun kalah dengan skor 8-9.

Terlepas dari kekalahan itu, Pratama Arhan tetap dapat sorotan besar. Bahkan, FIFA sampai mengulasnya di laman resminya.

“Pratama Arhan diturunkan sejak menit pertama di Derby Tokyo pada ajang Emperors Cup. Sayangnya, ia belum berhasil membawa Tokyo Verdy meraih kemenangan,” tulis FIFA dalam artikel berjudul ‘Pratama Arhan Jadi Starter di Derby Tokyo’, dikutip dari laman resminya, Jumat (14/7/2023).