Bersaing dengan Pemain Diaspora, Muhammad Iqbal Gwijangge Siap Tembus Skuad Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

BERSAING dengan pemain diaspora dan pesepakbola lain, Muhammad Iqbal Gwijangge, siap bekerja keras demi menembus skuad Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Pemain milik Barito Putera itu siap memberikan yang terbaik jika nantinya terpilih memperkuat skuad Garuda Asia –julukan Timnas Indonesia U-17– di Piala Dunia U-17 2023.

Dalam beberapa hari terakhir, seleksi pemain Timnas Indonesia U-17 digelar di lapangan ABC Senayan Jakarta. Muhammad Iqbal Gwijangge merupakan satu dari 34 pemain yang dipanggil ke dalam seleksi pemain yang diproyeksikan tampil di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

(Suasana seleksi Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)

Dalam seleksi itu, Muhammad Iqbal Gwijangge juga bersaing dengan Madrid Augusta dan Mahesa Ekayanto, dua pemain diaspora yang berposisi sebagai pemain belakang. Siapa pun pesaingnya, Muhammad Iqbal Gwijangge siap memberikan yang terbaik bagi Indonesia.

"Alhamdulillah sudah empat hari kami melakukan latihan di seleksi TC tim U-17. Sangat senang dan kami terus semangat menjalani latihan,” kata Muhammad Iqbal Gwijangge mengutip dari laman resmi PSSI, Kamis (13/7/2023).

“Tentu saya berharap dapat terpilih dan bermain di skuad tim U-17 yang akan berlaga di Piala Dunia U-17 2023 nanti. Untuk itu, saya harus kerja keras, disiplin dan mengikuti instruksi dari pelatih," tutur pria yang dianggap sebagai anak angkat mantan Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan.