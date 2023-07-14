5 Penyebab Persib Bandung Ditahan 2-2 oleh Dewa United di Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Buruknya Lini Pertahanan

TERDAPAT 5 penyebab Persib Bandung ditahan 2-2 oleh Dewa United di Liga 1 2023-2024. Ya, laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu berakhir dengan skor 2-2 pada Jumat (14/7/2023) malam WIB.

Persib awalnya sempat tertinggal gara-gara gol dua pemain PSM, yakni Ahmad Rusadi (35’) dan Alex Martins (59’). Beruntung di babak kedua Persib mampu bangkit berkat gol dari Rachmat Irianto (63’) dan Ezra Walian (90+2).

Persib sendiri sejatinya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-68. Hal itu karena Febri Hariyadi terkena kartu merah karena sudah mengantongi dua kartu kuning.

Lantas apa penyebab utama Persib gagal menang saat menjamu Dewa United?

5. Kartu Merah Febri Hariyadi





Persib terpaksa harus bermain dengan 10 pemain karena Febri Hariyadi terkena kartu merah di menit 68. Padahal pada saat itu Persib sedang tertinggal 1-2.

Febri sendiri terkena kartu merah karena sudah mengoleksi dua kartu kuning, pada menit 45 dan 68. Dengan 10 pemain, Persib jelas kesulitan mengejar Dewa United dan untungnya mereka masih mampu mencetak gol penyeimbang di akhir laga.

4. Dewa United Miliki Pertahanan Kuat

Meski dibobol dua kali, pertahanan Dewa United sejatinya amat kuat. Terbukti Persib kesulitan untuk bisa menembus pertahana Dewa United di permainan terbuka.

Dua Persib tercipta berawal dari bola-bola mati. Seperti Irianto, bisa mencetak gol berkat meneruskan bola muntahan dari tendangan bebas Marc Klok dan Ezra Walian malahan benar-benar dari tendangan bebas.