Aidil Sharin Siap Mundur sebagai Pelatih Persikabo 1973 jika Laskar Padjajaran Tak Menang hingga Pekan Kelima

BOGOR - Pelatih Persikabo 1973, Aidil Sharin siap mundur dari jabatannya jika tim berjuluk Laskar Padjajaran itu tak kunjung menang hingga pekan kelima Liga 1 2023-2024. Ia berjanji akan profesional untuk cabut dari jabatannya tersebut jika Persikabo terus-terusan meraih hasil buruk di Liga 1.

"Saya tanggung jawab. Kalau sampai laga (pekan) kelima tidak menang, saya tidak masalah keluar. Saya profesional," ucap Aidil, dalam konferensi pers, Jumat (14/7/2023).

Hingga Liga 1 2023-2024 memainkan pekan ketiga, Persikabo memang belum merasakan kemenangan sama sekali. Persikabo tepatnya hanya mampu merebut satu imbang dan dua kekalahan, yang membuat tim tersebut kini terjerembab di peringkat ke-16 dengan satu poin.

Kini, demi bisa memetik kemenangan di laga Persikabo selanjutnya, Aidil mengatakan dirinya akan fokus membenahi sektor penyerangan. Memperbaiki lini serang dianggap Aidil penting karena Persikabo 1973 membutuhkan gol untuk bisa memetik kemenangan.

"Kalau tidak cetak gol, kami tidak bisa menang. Itu harus kami perbaiki. Kami harus kasih peluang untuk pemain asing. Mereka semua baru," sambung Aidil.

Persikabo 1973 sendiri baru saja kalah 0-1 dari PSM Makassar dalam pekan ketiga Liga 1 2023-2024 di Stadion Pakansari, Bogor, pada Jumat (14/7/2023). Dua laga sebelumnya, tim itu kalah 1-2 dari RANS Nusantara FC dan imbang 1-1 dengan Persija.