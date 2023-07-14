Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Makin Gerah Lihat Kinerja Wasit di Liga 1 2023-2024, Bernardo Tavares Kirim Pesan untuk Erick Thohir

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |21:12 WIB
Makin Gerah Lihat Kinerja Wasit di Liga 1 2023-2024, Bernardo Tavares Kirim Pesan untuk Erick Thohir
Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares. (Foto: Instagram/psm_makassar)
A
A
A

BOGOR - Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares masih kurang puas dengan kinerja wasit di Liga 1 2023-2024. Untuk itu, Tavares pun meminta Erick Thohir selaku Ketua Komite Wasit PSSI untuk segera membenahi masalah tersebut.

Komite Wasit PSSI memegang tanggung jawab terhadap kinerja pengadil di lapangan. Komite itu dipimpin langsung oleh Erick Thohir yang juga menjabat Ketua Umum (Ketum) PSSI.

Bernardo Tavares mengatakan PSM kerap dirugikan oleh keputusan pengadil di lapangan sampai pekan ketiga Liga 1 2023-2024. Sampai pekan ketiga, tim asal Makassar itu sudah berjumpa Persija (1-1), Dewa United (1-2), dan Persikabo 1973 (1-0).

Persikabo 1973 vs PSM Makassar

"Memang semua orang bisa melakukan kesalahan. Akan tetapi, ini sudah terlalu banyak kesalahan-kesalahan tersebut ke PSM," ucap Bernardo Tavares di Bogor, Jumat (14/7/2023).

Pelatih asal Portugal itu mengatakan persoalan kinerja wasit harus segera dibenahi. Sebab, dia menilai itu adalah kebutuhan mendesak pada kompetisi kasta teratas di tanah air.

Halaman:
1 2
      
