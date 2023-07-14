Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Dewa United: Maung Bandung Tertinggal 0-1

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |20:01 WIB
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Dewa United: Maung Bandung Tertinggal 0-1
Suasana laga Persib Bandung vs Dewa United. (Foto: Instagram/dewaunitedfc)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung untuk sementara tertinggal 0-1 dari Dewa United di babak pertama laga pekan ketiga Liga 1 2023-2024, pada Jumat (14/7/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), tim berjuluk Maung Bandung itu tertinggal gara-gara gol Ahmad Rusadi di menit 35.

Statistik pertandingan memperlihatkan Persib dan Dewa sejatinya sama kuat, karena jumlah penguasaan bola dan peluang yang diciptakan tidak terlalu berbeda jauh. Namun, tim tamu mampu memanfaatkan peluang lebih baik sehingga satu gol pun tercipta.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sejak peluit dibunyikan tanda berjalannya pertandingan babak pertama, kedua tim langsung menampilkan jual beli serangan.

Peluang pertama didapatkan Persib di menit ke-4. Ciro Alves mencoba melepaskan tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti. Tapi tendangannya masih bisa ditangkap dengan mudah oleh kiper Dewa United, Sonny Stevens.

Persib Bandung vs Dewa United (instagram/dewaunitedfc)

Menit ke-13, gelandang Persib Rachmat Irianto mendapatkan perawatan setelah mendapatkan tekel keras dari Asep Berlian. Beruntung, pemilik nomor punggung 53 itu bisa kembali bermain.

Dua menit berselang, Rachmat Irianto kembali mendapatkan perawatan. Kali ini dilanggar Ricky Kambuaya. Namun wasit itu menganggap hal itu sebuah pelanggaran.

