HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ambil Alih Pengelolaan Official Store, Persija Jakarta Ingin Maksimalkan Penjualan Merchandise

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |18:07 WIB
Ambil Alih Pengelolaan Official Store, Persija Jakarta Ingin Maksimalkan Penjualan Merchandise
Manajemen Persija Jakarta ambil alih pengelolaan toko resmi merchandise. (Foto: Cikal Bintang/MPI)
JAKARTA - Manajemen Macan Kemayoran resmi mengambil alih pengelolaan official store Persija Jakarta. Menurut pemaparan Direktur Utama Persija Jakarta, Ambono Janurianto, langkah itu diambil sebagai salah satu cara agar Persija dapat memaksimalkan penjualan merchandise mereka.

Pengambilan pengelolan toko ofisial merchandise itu juga sebagai salah satu bagian dari proses penyegaran brand Persija. Ya, Persija baru saja re-launch atau peluncuran kembali toko ofisial merchandise Persija Jakarta.

Acara itu berlangsung di Persija Official Store, Plaza Festival, Jakarta pada Jumat (14/7/2023). Acara tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah petinggi Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Selain Ambono, ada Chief Executive Persija Esporst, Harlin Raharjo dan mantan Ketua Umum The Jakmania, Ferry Indrasjarief. Acara ini juga mengundang sejumlah penggemar Macan Kemayoran.

Manajemen Persija Jakarta ambil alih Official Store Persija (Cikal Bintang/MPI)

Ambono mengatakan, manajemen Persija Jakarta saat ini secara resmi akan mengambil alih pengelolaan toko ofisial merchandise. Dengan demikian, toko merchandise resmi tidak akan dikelola lagi oleh Juara.

Menurut Ambono, peluncuran ulang toko baru dibawah naungan manajemen Persija ini akan membawa banyak perubahan. Salah satunya adalah target konsumen yang lebih dimatangkan.

