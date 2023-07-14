Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Barito Putera vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Laskar Antasari Menang 3-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |17:08 WIB
Hasil Barito Putera vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Laskar Antasari Menang 3-1
Suasana laga Barito Putera vs PSS Sleman. (Foto: Instagram/psbaritoputeraofficial)
A
A
A

BANJARBARU - Barito Putera memetik kemenangan atas PSS Sleman di laga pekan ketiga Liga 1 2023-2024, pada Jumat (14/7/2023) sore WIB. Bermain di Stadion Demang Lehman, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, tim berjuluk Laskar Antasari itu menang dengan skor 3-1.

Tiga gol Barito Putera dicetak oleh Frendy Saputra (18’), Murilo Mendes (52’), dan Amiruddin Bagas Kaffa (62’). Sementara PSS hanya bisa membalas lewat Kei Sano di menit 27.

Dengan hasil itu, Barito Putera untuk sementara menempati peringkat pertama dengan koleksi tujuh poin. Sedangkan PSS berada di posisi kedelapan denagn empat poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pada babak pertama, Barito Putera langsung bermain ofensif sejak awal pertandingan. Tim besutan Rahmad Darmawan itu memanfaatkan kecepatan pemain sayapnya.

Namun demikian, PSS Sleman juga bermain solid di lini pertahanan. Dengan skema itu, Super Elang Jawa -julukan PSS Sleman- mencari momentum untuk melancarkan serangan balik cepat.

Barito Putera vs PSS Sleman (ig/pssleman)

Sayangnya, upaya itu akhirnya gagal membuahkan hasil. Barito Putera sukses merebut keunggulan lewat gol tendangan terukur Frendi Saputra (18').

Selepas gol tersebut, PSS Sleman yang tertinggal langsung merespons dengan permainan lebih terbuka. Hasilnya manis, Kei Sano (27') berhasil mencetak gol penyama kedudukan.

Skor sama kuat kemudian bertahan hingga pertandingan di babak pertama selesai.

