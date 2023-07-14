Persija Jakarta Bakal Umumkan Perekrutan Maciej Gajos Malam Ini?

Persija Jakarta diklaim bakal mengumumkan pemain baru malam ini (Foto: MPI/Cikal Bintang)

PERSIJA Jakarta bakal umumkan pemain baru Jumat (14/7/2023) malam ini. Hal ini dibeberkan oleh Direktur Utama Persija Jakarta, Ambono Janurianto.

Macan Kemayoran – julukan Persija – masih punya tiga slot untuk pemain asing di Liga 1 2023-2024. Dua untuk pemain asing bebas, sedang satu lainnya untuk pemain Asia Tenggara (ASEAN).

Tiga slot yang sudah terisi kini ditempati oleh Ondrej Kudela, Marko Simic, dan Ryo Matsumura. Sedangkan perekrutan pemain asing anyar diduga adalah gelandang serang Lechia Gdansk, Maciej Gajos.

Ambono mengatakan bahwa ada pengumuman pemain asing baru pada Jumat (14/7/2023) malam ini WIB. Namun, dia tidak memberikan nama, melainkan kisi-kisi bahwa pemain baru tersebut adalah pemain asing.

“Rencananya (pengenalan pemain asing baru) hari ini, malam ini," kata Ambono kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Jumat (14/7/2023).