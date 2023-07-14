Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Bakal Umumkan Perekrutan Maciej Gajos Malam Ini?

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |16:54 WIB
Persija Jakarta Bakal Umumkan Perekrutan Maciej Gajos Malam Ini?
Persija Jakarta diklaim bakal mengumumkan pemain baru malam ini (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

PERSIJA Jakarta bakal umumkan pemain baru Jumat (14/7/2023) malam ini. Hal ini dibeberkan oleh Direktur Utama Persija Jakarta, Ambono Janurianto.

Macan Kemayoran – julukan Persija – masih punya tiga slot untuk pemain asing di Liga 1 2023-2024. Dua untuk pemain asing bebas, sedang satu lainnya untuk pemain Asia Tenggara (ASEAN).

Ryo Matsumura

Tiga slot yang sudah terisi kini ditempati oleh Ondrej Kudela, Marko Simic, dan Ryo Matsumura. Sedangkan perekrutan pemain asing anyar diduga adalah gelandang serang Lechia Gdansk, Maciej Gajos.

Ambono mengatakan bahwa ada pengumuman pemain asing baru pada Jumat (14/7/2023) malam ini WIB. Namun, dia tidak memberikan nama, melainkan kisi-kisi bahwa pemain baru tersebut adalah pemain asing.

“Rencananya (pengenalan pemain asing baru) hari ini, malam ini," kata Ambono kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Jumat (14/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637507/marc-klok-tak-setuju-timnas-indonesia-disebut-gagal-total-di-babak-4-kualifikasi-piala-dunia-2026-fyd.webp
Marc Klok Tak Setuju Timnas Indonesia Disebut Gagal Total di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/28/josep_martinez_1.jpg
Kronologi Kecelakaan Kiper Inter Milan yang Menewaskan Lansia 81 Tahun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement