HOME BOLA LIGA INDONESIA

Profil Persikad Depok, Klub yang Mendadak Jadi Sorotan Tempat Kakak Andre Onana Merumput di Liga Indonesia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |16:24 WIB
Profil Persikad Depok, Klub yang Mendadak Jadi Sorotan Tempat Kakak Andre Onana Merumput di Liga Indonesia
Profil Persikad Depok. (Foto: Persikad Depok)
PROFIL Persikad Depok, klub yang mendadak jadi sorotan tempat kakak Andre Onana yakni Nnana Onana merumput di Liga Indonesia akan diulas Okezone. Bagi yang belum tahu, Nnana Onana adalah pria asal Kamerun yang pernah berkarier di sejumlah klub Liga Indonesia pada era 2000-an.

Saat itu, kakak dari Andre Onana tersebut memilih Persikad Depok sebagai klub pertama yang dibelanya sekaligus debutnya di Liga Indonesia. Nnana Onana juga pernah membela PSPS Pekanbaru dan Persis Solo sebelum pulang ke kampung halamannya.

Setiap kali hendak pulang ke Kamerun, Nnana Onana tak lupa membeli perlengkapan sepakbola di Depok yang kemudian diberikan kepada Andre Onana. Hal ini dilakukan Nnana Onana hingga adiknya itu gabung akademi Barcelona, La Masia, pada 2010.

“Saya sering membeli sarung tangan di Mall Depok, beli sepatu di Depok, beli baju simpan, kalau pulang kampung saya kasih supaya dia main itulah sampai Andre Onana masuk ke Barcelona," kata Nnana Onana, mengutip dari akun Instagram suporter Persikad Depok, Super Cyber Depok.

Persikad Depok

Seiring berjalannya waktu, dukungan sang kakaknya itu memberikan pengaruh yang besar bagi karier Andre Onana. Kiper yang kini diisukan bakal segera gabung Manchester United itu kini menjelma sebagai salah satu kiper terbaik di dunia dengan pernah merasakan trofi di Belanda dan Italia.

Andre Onana tercatat tiga kali mengantarkan Ajax Amsterdam juara Liga Belanda dan membawa Inter Milan kampiun Coppa Italia 2022-2023, Supercoppa Italia 2022, serta jadi finalis Liga Champions 2022-2023. Tak heran jika Manchester United ingin mendatangkannya pada bursa transfer musim panas 2023 ini.

Halaman:
1 2
      
