HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dilaporkan soal Promosi Judi Online, Persikabo 1973 Mendadak Ganti Sponsor di Laga Kontra PSM Makassar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |15:30 WIB
Dilaporkan soal Promosi Judi Online, Persikabo 1973 Mendadak Ganti Sponsor di Laga Kontra PSM Makassar
Tidak ada logo SBOTOP di jersey Persikabo 1973 maupun pinggir lapangan di laga kontra PSM Makassar (Foto: MPI/Andri Bagus)
DILAPORKAN soal promosi judi online, Persikabo 1973 mendadak ganti sponsor di laga kontra PSM Makassar. Tidak ada lagi logo SBOTOP yang terpampang di jersey Laskar Padjadjaran – julukan Persikabo – dalam laga di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (14/7/2023) sore ini WIB.

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, sponsor terkini Persikabo 1973 adalah Artha Graha Peduli. Padahal, sebelumnya, logo SBOTOP terpampang jelas di jersey Persikabo.

Persikabo 1973

Logo SBOTOP pun tidak terpampang di bagian sisi lainnya. Hal itu menandakan sponsor itu memang benar-benar menghilang dari jersey tersebut.

Selain itu, Persikabo juga mencopot SBOTOP dari papan iklan di sisi lapangan. Padahal, pekan lalu di laga kontra Persija Jakarta, logo tersebut masih ada di pinggir lapangan.

Sebelumnya, Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marha sudah melaporkan adanya sponsor rumah judi di klub Liga 1 ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Laporan itu bernomor STTL/268/VII/2023/BARESKRIM telah resmi diterima pihak kepolisian, diwakili AKP Abdul Arif pada Kamis (13/7/2023).

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637501/pssi-tepis-kabar-indonesia-ikut-ajakan-jepang-keluar-dari-afc-idf.webp
PSSI Tepis Kabar Indonesia Ikut Ajakan Jepang Keluar dari AFC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/28/josep_martinez_1.jpg
Kronologi Kecelakaan Kiper Inter Milan yang Menewaskan Lansia 81 Tahun
