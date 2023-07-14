Dilaporkan soal Promosi Judi Online, Persikabo 1973 Mendadak Ganti Sponsor di Laga Kontra PSM Makassar

Tidak ada logo SBOTOP di jersey Persikabo 1973 maupun pinggir lapangan di laga kontra PSM Makassar (Foto: MPI/Andri Bagus)

DILAPORKAN soal promosi judi online, Persikabo 1973 mendadak ganti sponsor di laga kontra PSM Makassar. Tidak ada lagi logo SBOTOP yang terpampang di jersey Laskar Padjadjaran – julukan Persikabo – dalam laga di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (14/7/2023) sore ini WIB.

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, sponsor terkini Persikabo 1973 adalah Artha Graha Peduli. Padahal, sebelumnya, logo SBOTOP terpampang jelas di jersey Persikabo.

Logo SBOTOP pun tidak terpampang di bagian sisi lainnya. Hal itu menandakan sponsor itu memang benar-benar menghilang dari jersey tersebut.

Selain itu, Persikabo juga mencopot SBOTOP dari papan iklan di sisi lapangan. Padahal, pekan lalu di laga kontra Persija Jakarta, logo tersebut masih ada di pinggir lapangan.

Sebelumnya, Koordinator Save Our Soccer, Akmal Marha sudah melaporkan adanya sponsor rumah judi di klub Liga 1 ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Laporan itu bernomor STTL/268/VII/2023/BARESKRIM telah resmi diterima pihak kepolisian, diwakili AKP Abdul Arif pada Kamis (13/7/2023).