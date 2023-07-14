Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persikabo 1973 dan PT LIB Dilaporkan ke Polisi karena Dugaan Mempromosikan Judi Online

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |14:04 WIB
PERSIKABO 1973 dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) dilaporkan ke polisi karena dugaan mempromosikan judi online. Koordinator Save Our Soccer (SOC), Akmal Marali, menuntut Bimo Waja Soekarta selaku CEO Persikabo dan Ferry Paulus selaku Direktur Utama PT LIB.

Laporan yang didaftarkan adalah nomor LP/B/192/VII/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 13 Juli 2023. Persikabo dan PT LIB diduga mempromosikan judi online, melanggar Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang perjudian melalui media elektronik.

Persikabo 1973

Akmal menuturkan bahwa ada tiga laga di Liga 1 ketika iklan judi SBOTOP ditampilkan. SBOTOP sendiri merupakan sponsor pada jersey Persikabo.

"Fakta ini yang membuat Save Our Soccer mendatangi Bareskrim untuk menyampaikan kegelisahan masyarakat terkait masifnya promosi rumah judi SBOTOP," kata Akmal kepada wartawan, Jumat (14/7/2023).

Ketiga laga yang dimaksud adalah laga Persita vs PSIS pada Sabtu 8 Juli 2023, Madura United vs Persik Kediri pada Minggu 9 Juli 2023, dan Persikabo vs Persija pada Minggu 9 Juli 2023.

Akmal mencemaskan promosi judi yang terus-menerus akan merusak moral bangsa. Oleh karena itu, dia memilih mengambil langkah hukum dengan melaporkan Persikabo dan PT LIB ke kepolisian.

Halaman:
1 2
      
