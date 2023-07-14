Menggila di Liga 1 2023-2024, Penyerang Ganas Ini Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2023?

MENGGILA di Liga 1 2023-2024, penyerang ganas ini dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2023? Sosok penyerang yang dimaksud adalah bomber PSS Sleman, Ricky Cawor.

Penyerang kelahiran Merauke pada 26 Januari 1998 merupakan satu-satunya pemain lokal yang menembus 10 besar klasemen top skor sementara Liga 1 2023-2024 dengan koleksi dua gol. Eks penyerang Persija Jakarta ini hanya terpaut satu bola dari top skor sementara Liga 1 2023-2024 yang diisi empat nama berbeda.

(Ricky Cawor tajam bersama PSS Sleman di Liga 1 2023-2024)

Sebanyak empat nama berbeda yang dimaksud adalah Gustavo Almeida dos Santos (Arema FC), Matheus Pato (Borneo FC), Bruno Moreira (Persebaua Surabaya) dan Mitsuru Maruoka (RANS Nusantara FC).

Berkat gol-gol dari Ricky Cawor, skuad Elang Jawa –julukan PSS Sleman– bertengger di posisi tujuh klasemen Liga 1 2023-2024 dengan koleksi empat poin. PSS Sleman tercatat menang 1-0 atas Bali United dan bermain 2-2 kontra Persis Solo.

Dalam dua laga tersebut, Ricky Cawor masing-masing mencetak satu gol. sekarang yang jadi pertanyaan, akankah Ricky Cawor dipanggil Shin Tae-yong untuk FIFA Matchday September 2023?