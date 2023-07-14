Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ucapkan Alhamdulillah, Gelandang Timnas Palestina Mohammed Rashid Ungkap Alasan Gabung Bali United di Liga 1 2023-2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |10:52 WIB
Ucapkan Alhamdulillah, Gelandang Timnas Palestina Mohammed Rashid Ungkap Alasan Gabung Bali United di Liga 1 2023-2024
Mohammed Rashid resmi gabung Bali United. (Foto: Laman resmi Bali United)
UCAPKAN Alhamdulillah, gelandang Timnas Palestina Mohammed Rashid ungkap alasan gabung Bali United di Liga 1 2023-2024. Ia mengaku memilih gabung Bali United karena menganggap Laskar Serdadu Tridatu –julukan Bali United– sebagai tim besar, plus rindu dengan atmosfer sepakbola Indonesia.

Semalam, Bali United membuat keputusan mengejutkan dengan melepas gelandang Irak berusia 36 tahun, Brwa Nouri. Kepergian Brwa Nouri membuat Bali United memiliki slot satu pemain asing bebas.

Mohammed Rashid

Sempat dibocorkan laman resmi PT Liga Indonesia Baru (LIB) semalam, Bali United akhirnya memperkenalkan Mohammed Rashid sebagai pemain asing keenam mereka musim ini pada Jumat (14/7/2023) pagi WIB. Mohammed Rashid sendiri bukanlah gelandang sembarangan.

Gelandang 28 tahun ini pernah membela klub-klub top seperti Smouha yang merupakan tim kasta teratas Liga Mesir. Selain itu baru-baru ini, Mohammed Rashid juga mengantarkan sang tim Jabal Al Mokabber kampiun Liga serta Piala Palestina 2023.

Keberhasilan di atas berkat andil Mohamed Rashid yang telah mengemas 32 caps dan dua gol bersama Timnas Palestina ini. Ia pun senang bukan main bisa kembali berkarier di Indonesia, setelah sebelumnya memperkuat Persib Bandung di Liga 1 2021-2022.

“Pertama, alhamdullilah saya bisa kembali ke Indonesia dan memang saya rindu dengan atmosfer dan suporter di Indonesia. Indonesia adalah negara yang indah,” kata Mohammed Rashid mengutip dari laman resmi Bali United.

