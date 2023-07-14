Persikabo 1973 vs PSM Makassar: 2 Pemain Juku Eja Jadi Perhatian Khusus Aidil Sharin

JELANG laga Persikabo 1973 vs PSM Makassar, dua pemain Juku Eja jadi perhatian khusus Aidil Sharin. Pelatih Persikabo 1973, Aidil Sharin, mengatakan bahwa Wiljan Pluim dan Kenzo Nambu merupakan otak permainan Juku Eja – julukan PSM.

Laskar Padjadjaran – julukan Persikabo – kembali ke kandang, Stadion Pakansari, Bogor, pada pekan ketiga Liga 1 2023-2024. Mereka akan menghadapi juara bertahan PSM Makassar pada Jumat (14/7/2023) pukul 15.00 WIB.

Aidil Sharin mengatakan bahwa dirinya bakal mewaspadai Wiljan Pluim dan Kenzo Nambu selaku otak permainan PSM. Namun, dirinya juga menyadari bahwa PSM Makassar tetaplah tim kuat, mengingat mereka adalah juara bertahan.

"Kami akan kunci pemain mereka seperti Wiljan Pluim dan Kenzo Nambu. Kami tahu laga nanti berbeda karena PSM tim kuat," ucap Aidil Shatin dalam konferensi pers, Kamis (13/7/2023).

Juru taktik asal Singapura ini menekankan bahwa kemenangan adalah hal yang mutlak bagi Persikabo. Sebelumnya, mereka telah menderita kekalahan 1-2 dari RANS Nusantara FC dan ditahan Persija Jakarta 0-0.