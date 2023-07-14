Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persikabo 1973 vs PSM Makassar: 2 Pemain Juku Eja Jadi Perhatian Khusus Aidil Sharin

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |09:43 WIB
Persikabo 1973 vs PSM Makassar: 2 Pemain Juku Eja Jadi Perhatian Khusus Aidil Sharin
Pelatih Persikabo 1973 Aidil Sharin waspadai dua pemain PSM Makassar (Foto: Instagram/officialpersikabo)
A
A
A

JELANG laga Persikabo 1973 vs PSM Makassar, dua pemain Juku Eja jadi perhatian khusus Aidil Sharin. Pelatih Persikabo 1973, Aidil Sharin, mengatakan bahwa Wiljan Pluim dan Kenzo Nambu merupakan otak permainan Juku Eja – julukan PSM.

Laskar Padjadjaran – julukan Persikabo – kembali ke kandang, Stadion Pakansari, Bogor, pada pekan ketiga Liga 1 2023-2024. Mereka akan menghadapi juara bertahan PSM Makassar pada Jumat (14/7/2023) pukul 15.00 WIB.

Wiljan Pluim

Aidil Sharin mengatakan bahwa dirinya bakal mewaspadai Wiljan Pluim dan Kenzo Nambu selaku otak permainan PSM. Namun, dirinya juga menyadari bahwa PSM Makassar tetaplah tim kuat, mengingat mereka adalah juara bertahan.

"Kami akan kunci pemain mereka seperti Wiljan Pluim dan Kenzo Nambu. Kami tahu laga nanti berbeda karena PSM tim kuat," ucap Aidil Shatin dalam konferensi pers, Kamis (13/7/2023).

Juru taktik asal Singapura ini menekankan bahwa kemenangan adalah hal yang mutlak bagi Persikabo. Sebelumnya, mereka telah menderita kekalahan 1-2 dari RANS Nusantara FC dan ditahan Persija Jakarta 0-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/51/1637527/renang-indonesiasumbang-1-perak-dan-perunggu-di-asian-youth-games-2025-lam.webp
Renang IndonesiaÂ Sumbang 1 Perak dan Perunggu di Asian Youth Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/20/dusan_vlahovic.jpg
Tottenham dan Bayern Munchen Siap Rebut Dusan Vlahovic dari Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement