HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Tantang Persib Bandung di GBLA, Jan Olde Riekerink Pastikan Dewa United dalam Kepercayaan Diri Tinggi

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |09:27 WIB
Jelang Tantang Persib Bandung di GBLA, Jan Olde Riekerink Pastikan Dewa United dalam Kepercayaan Diri Tinggi
Para pemain Dewa United kala berlaga. (Foto: Dewa United)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, menatap penuh optimis laga kontra Persib Bandung dalam pekan ketiga Liga 1 2023-2024. Pasalnya, para pemain Dewa United dalam kondisi siap kini dan bahkan memiliki kepercayaan diri tinggi.

Jan Olde menjadi percaya diri karena Dewa United meraih kemenangan di dua laga sebelumnya. Pertama, mereka menang 1-0 saat melawan Arema FC. Kemudian, pekan lalu, Dewa United menang 2-1 saat berjumpa PSM Makassar.

Dewa United

"Tapi saya sebagai pelatih, saya tidak hanya melihat hasil dan jika saya analisis, permainan kami masih ada ruang untuk terus berkembang," kata Jan Olde di Stadion GBLA, dikutip Jumat (14/7/2023).

Jan Olde merasa timnya tidak bermain baik saat melawan Arema FC. Namun di laga melawan PSM Makassar, skuad Dewa United bermain baik terutama di babak kedua.

"Kami adalah tim yang benar-benar baru dan saya rasa masih butuh waktu untuk berkembang. Bagi saya juga, kami dalam posisi yang bagus di klasemen, tapi yang dihitung adalah posisi di akhir musim nanti," jelasnya.

Sementara mengenai Persib, Jan Olde menilai tim berjulukan Maung Bandung itu merupakan lawan yang paling bagus untuk dihadapi Dewa United di awal musim. Sebab, tantangan besar ini akan menunjukkan kualitas dari skuadnya.

"Jadi di awal musim, kami bermain melawan PSM, Persib dan Bali dengan status tandang. Jadi, ini akan menjadi tantangan besar dan saya harap kualitas permainan seperti di babak kedua melawan PSM Makassar bisa ditunjukkan,” tutur pelatih asal Belanda itu.

“Jika kami bisa memperlihatkan kualitas seperti itu lagi, saya rasa kami akan mengakhiri musim yang bagus," lanjutnya.

