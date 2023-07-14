Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Laga Persib Bandung vs Dewa United, Kiper Asing Tangsel Warriors: Ini Pasti Bakal Sulit!

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |08:56 WIB
Jelang Laga Persib Bandung vs Dewa United, Kiper Asing Tangsel Warriors: Ini Pasti Bakal Sulit!
Sonny Stevens perkirakan laga yang sulit antara Persib Bandung vs Dewa United (Foto: Instagram/dewaunitedfc)
A
A
A

JELANG laga Persib Bandung vs Dewa United, kiper asing Tangsel Warriors memperkirakan laga yang sulit. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (14/7/2023) pukul 19.00 WIB.

Sonny Stevens mengatakann bahwa dirinya bangga bisa berada di Indonesia untuk memperkuat Tangsel Warriors – julukan Dewa United. Dia sudah mendapatkan menit bermain sebelumnya di laga pekan kedua Liga 1 2023-2024 kontra PSM Makassar.

Sonny Stevens

"Saya melihat ke depan dan bersiap menghadapi pertandingan besok," ungkap Sonny Stevens di Stadion GBLA, Kamis (13/7/2023).

Persib gagal menang dari dua laga pertama Liga 1 2023-2023 sedangkan Dewa United sukses menyapu bersih kemenangan. Namun, kiper berkebangsaan Belanda tersebut meyakini bahwa ini akan menjadi laga yang sulit, mengingat betapa besarnya Persib sebagai klub di sepakbola Indonesia.

"Seperti yang dikatakan oleh pelatih, Bandung adalah tim yang sangat besar di liga. Kami harus melakukan tugas dengan baik besok," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/11/1637325/mengenal-asean-cup-turnamen-resmi-fifa-serupa-piala-aff-ubs.webp
Mengenal ASEAN Cup, Turnamen Resmi FIFA Serupa Piala AFF
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/atp_masters.jpg
Duel Sengit di Rolex Paris Masters 2025! Alcaraz, Sinner dan Medvedev Bersaing di Turnamen Penutup ATP Masters
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement