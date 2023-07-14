Jelang Laga Persib Bandung vs Dewa United, Kiper Asing Tangsel Warriors: Ini Pasti Bakal Sulit!

JELANG laga Persib Bandung vs Dewa United, kiper asing Tangsel Warriors memperkirakan laga yang sulit. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (14/7/2023) pukul 19.00 WIB.

Sonny Stevens mengatakann bahwa dirinya bangga bisa berada di Indonesia untuk memperkuat Tangsel Warriors – julukan Dewa United. Dia sudah mendapatkan menit bermain sebelumnya di laga pekan kedua Liga 1 2023-2024 kontra PSM Makassar.

"Saya melihat ke depan dan bersiap menghadapi pertandingan besok," ungkap Sonny Stevens di Stadion GBLA, Kamis (13/7/2023).

Persib gagal menang dari dua laga pertama Liga 1 2023-2023 sedangkan Dewa United sukses menyapu bersih kemenangan. Namun, kiper berkebangsaan Belanda tersebut meyakini bahwa ini akan menjadi laga yang sulit, mengingat betapa besarnya Persib sebagai klub di sepakbola Indonesia.

"Seperti yang dikatakan oleh pelatih, Bandung adalah tim yang sangat besar di liga. Kami harus melakukan tugas dengan baik besok," tegasnya.