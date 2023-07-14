Viking Absen di Laga Persib Bandung vs Dewa United, Luis Milla Pasrah

Luis Milla tak bisa berbuat apa-apa soal perseteruan manajemen Persib Bandung dengan para suporter (Foto: MPI/Miftahul Ghani)

VIKING absen di laga Persib Bandung vs Dewa United, Luis Milla pasrah. Viking – suporter Persib Bandung – tidak akan menghadiri laga kontra Dewa United yang bakal dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (14/7/2023).

Viking Persib Club (VPC) melakukan aksi protes kepada manajemen Persib atau PT Persib Bandung Bermartabat (PBB). Hal yang disoroti adalah mengenai tiket.

Luis Milla mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa mengenai tindakan para suporter fanatik Persib Bandung itu. Yang jelas, dirinya sedih karena kehadiran para suporter di stadion sangatlah penting, terutama di laga kandang.

"Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bagi tim pelatih dan pemain, tentunya membutuhkan dukungan dari Bobotoh dan orang-orang datang ke stadion," kata Luis Milla di Graha Persib, Bandung, Kamis (13/7/2023).

Kendati begitu, Luis Milla menekankan bahwa Persib akan tetap profesional dengan menunjukkan permainan terbaiknya. Semua itu demi meraih kemenangan pertama di Liga 1 2023-2024.

"Rencana kami adalah kami akan tetap profesional dan bekerja dengan maksimal, berusaha menikmati pertandingan. Kami ingin membuat para penonton yang hadir merasa senang, sedangkan hal lain, kami tidak bisa berbuat apa-apa," tegasnya.

Bek anyar Persib Bandung, Alberto Rodriguez, sebelumnya juga telah berbicara tentang betapa penting kehadiran para suporter di tadion. Oleh karena itu, dia berharap agar para Bobotoh – suporter Persib – menunjukkan dukungannya secara langsung di Stadion GBLA.