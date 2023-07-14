Advertisement
LIGA SPANYOL

Jadwal Real Madrid di Pramusim 2023-2024: Menanti Aksi Jude Bellingham Dkk saat Lawan Barcelona hingga Manchester United

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |17:29 WIB
Jadwal Real Madrid di Pramusim 2023-2024: Menanti Aksi Jude Bellingham Dkk saat Lawan Barcelona hingga Manchester United
Jadwal Real Madrid di Pramusim 2023-2024. (Foto: Instagram/realmadrid)
A
A
A

JADWAL Real Madrid di pramusim 2023-2024 telah diketahui. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu dijadwalkan mengikuti turnamen pramusim Soccer Champions Tour yang juga diikuti oleh Barcelona, AC Milan, Juventus, hingga Manchester United.

Seperti yang diketahui, sejumlah klub Eropa, termasuk Real Madrid telah menjalani latihan pramusim. Tak hanya sekadar latihan internal saja, Madrid pun berencana mengikuti turnamen pramusim untuk mematangkan persiapan menyambut musim 2023-2024.

Madrid pun memutuskan mengikuti Soccer Champions Tour yang digelar di Amerika Serikat. Bagi Los Blancos –julukan Madrid–, ini merupakan penampilan kedua mereka di turnamen musim panas tersebut.

Tentunya Ancelotti akan benar-benar memanfaatkan turnamen pramusim itu dengan baik. Sebab bisa dikatakan skuad Madrid saat ini berbeda dengan musim lalu.

Real Madrid di sesi latihan

Sejumlah pemain Madrid kini sudah meninggalkan Santiago Bernabeu. Pemain yang pergi dari Madrid itu adalah yang merupakan pemain inti seperti, Karim Benzema dan Marco Asenso, sampai pemain cadangan sepert Eden Hazard dan Mariano.

Meski kehilangan sejumlah pemain penting, Los Blancos nyatanya berhasil mendatangkan sejumlah pemain menarik di musim panas 2023. Sebut saja seperti Fran Garcia yang direkrut dari Rayo Vallecano, Jude Bellingham dibeli dari Borussia Dortmund, Brahim Diaz yang kembali dari AC Milan, sampai yang terbaru mendatangkan Arda Guler dari Fenerbahce.



      
