Arsenal Resmi Rekrut Jurrien Timber dari Ajax Amsterdam

LONDON – Arsenal resmi mengumumkan pembelian Jurrien Timber dari Ajam Amsterdam. Pemain yang akan memakai nomor punggung 12 tersebut dikatakan memiliki kontrak yang panjang bersama Arsenal, meski pihak klub tidak memberitahukan secara detail sampai kapan kerjasama mereka tersebut.

“Pemain internasional Belanda, Jurrien Timber telah bergabung dengan kami dari Ajax dengan kontrak jangka panjang,” bunyi pernyataan Arsenal di laman resmi klub, Jumat (14/7/2023).

Menurut pemaparan pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano, Timber dibeli Arsenal dengan biaya 40 juta euro (Rp672 miliar) dan tambahan 5 juta euro (Rp84 miliar). Timber pun akan menambah kekuatan pertahanan The Gunners di musim 2023-2024.

Kehadiran Timber lantas disambut baik oleh pelatih Arsenal, Mikel Arteta. Menurut Arteta, Timber adalah bek muda yang luar biasa.

Hal itu jelas sudah dibuktikan Timber selama bermain untuk Ajax. Dengan usianya yang baru 22 tahun, Timber menjadi jantung pertahanan Ajax pada musim lalu.