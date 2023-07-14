Kisah Pilu Dele Alli Pernah Alami Pelecehan Semasa Kecilnya hingga Jual Narkoba

KISAH pilu Dele Alli pernah alami pelecehan semasa kecilnya hingga jual narkoba menarik untuk dibahas. Sosoknya yang terlihat kuat saat berada di lapangan ternyata rapuh dari dalam.

Dele Alli ternyata menyimpan kisah pahit semasa kecilnya. Pemain Everton ini tidak memiliki kehidupan sebagaimana anak-anak sebayanya. Alli bahkan harus hidup dengan trauma yang ia miliki.

Melalui podcast The Overlap, Dele Alli membuka kembali kenangan buruk masa kecilnya kepada Gary Neville. Dele Alli pernah alami pelecehan semasa kecilnya hingga jual narkoba. Ia juga pergi ke klinik rehabilitasi karena kecanduan obat tidur.

Untuk masalah pelecehan, hal itu terjadi saat Alli berusia 6 tahun. Ibunya adalah seorang pemabuk. Alli kemudian dianiaya oleh teman ibunya. Menginjak usia 7 tahun, Alli mulai merokok dan pada usia 8 tahun menjual narkoba.

“Masa kanak-kanak adalah sesuatu yang belum banyak saya bicarakan. Sejujurnya, saya dikirim ke Afrika untuk belajar disiplin. Pada usia tujuh saya mulai merokok, usia kedelapan saya mulai menjual narkoba,” ujar Alli melansir The Independent, Jumat (14/7/2023).

Kehidupan Dele Alli membaik saat ia diadopsi pada usia 12 tahun oleh keluarga Hickford. Alli sangat beruntung bertemu dengan keluarga itu. Sayangnya ia belum bisa melupakan trauma masa kecilnya.

"Usia dua belas, saya diadopsi. Saya diadopsi oleh keluarga yang luar biasa. Seperti yang saya katakan, saya tidak bisa meminta orang yang lebih baik untuk melakukan apa yang telah mereka lakukan untuk saya. Jika Tuhan menciptakan manusia, itu adalah mereka," sambung Alli.