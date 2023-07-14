Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Gagal Taklukkan Nurnberg, Kai Havertz Tetap Puji Skuad Muda Arsenal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |10:17 WIB
Gagal Taklukkan Nurnberg, Kai Havertz Tetap Puji Skuad Muda Arsenal
Kai Havertz melakoni debutnya di laga Arsenal kontra Nurnberg (Foto: Twitter/Arsenal)
A
A
A

GAGAL taklukkan Nurnberg, Kai Havertz tetap puji skuad muda Arsenal. Pemain anyar The Gunners – julukan Arsenal – merasakan chemistry yang kuat dari skuad muda London Utara tersebut.

Havertz bergabung dengan Arsenal dari Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Dia melakoni debutnya di ajang tak resmi ketika Arsenal menghadapi Nurnberg di Max-Morlock Stadium, Jumat (14/7/2023) dini hari tadi WIB. Havertz main selama 45 menit dalam laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut.

Kai Havertz

Pemain Timnas Jeman itu pun mengutarakan rasa bahagia setelah melakoni debut bersama Arsenal. Dia berharap bisa mempersembahkan kesuksesan kepada skuad asuhan Mikel Arteta.

“Saya sangat senang, bagi saya ini adalah klub yang sangat besar dan bermain di sini tentu saja merupakan mimpi dan saya senang menjadi bagian dari klub ini. Saya sudah berada di sini selama empat hari dan saya merasa sangat disambut dan saya senang berada bersama para pemain,” kata Havertz dilansir dari laman resmi Arsenal, Jumat (14/7/2023).

“Ini adalah tim yang muda dan ketika saya menonton mereka tahun lalu dari luar, sangat menyenangkan untuk menonton mereka, dan saya merasakan energi di belakang klub. Senang berada di sini dan mudah-mudahan kita akan bersenang-senang dan mencapai banyak hal,” tambahnya.

Havertz juga memberi pujian kepada skuad muda Arsenal yang merepotkannya sejak dirinya masih di Chelsea musim lalu. Menurutnya, The Gunners punya ikatan kekeluargaan yang sangat baik hingga dirinya merasa sudah berada di rumah meski baru berlatih selama beberapa hari.

Halaman:
1 2
      
