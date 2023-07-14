Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Inginkan Sofyan Amrabat, Manchester United Perlu Keluarkan Segini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |08:33 WIB
Inginkan Sofyan Amrabat, Manchester United Perlu Keluarkan Segini
Sofyan Amrabat masuk radar Manchester United (Foto: Twitter/acffiorentina)
A
A
A

INGINKAN Sofyan Amrabat, Manchester United perlu keluarkan segini. Sang gelandang asal Maroko tengah ramai dirumorkan bakal meninggalkan Fiorentina pada bursa transfer musim panas ini.

The Red Devils – julukan Manchester United – baru saja mendatangkan Mason Mount dari Chelsea. Namun, sang pelatih Erik Ten Hag masih belum puas dengan kedalaman skuadnya.

Sofyan Amrabat

Amrabat merupakan salah satu pemain yang disukai oleh Ten Hag untuk memperkuat lini tengah Manchester United. Keduanya pun pernah punya sejarah berada dalam tim yang sama ketika bekerja sama di FC Utrecht pada 2015 hingga 2017 silam.

Pemain berusia 26 tahun telah mencuri perhatian sejak Piala Dunia 2022 ketika mengantarkan Timnas Maroko ke semifinal. Setelah itu, kembali mengulangi performa apiknya dengan membantu La Viola – julukan Fiorentina – menembus final Coppa Italia dan Liga Konferensi Eropa 2022-2023.

Barcelona dan Atletico Madrid kabarnya juga mengincar Amrabat. Namun, menurut laporan media-media Italia, dia hanya ingin pindah ke Liga Inggris, yang mana hanya Man United yang membidiknya saat ini.

Fiorentina pun nampaknya sudah merelakan bahwa mereka tidak lagi bisa mempertahankan Amrabat pada musim panas ini. Pada awalnya, mereka menaruh banderol senilai 45 juta euro (Rp587 miliar).

Halaman:
1 2
      
