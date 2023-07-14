Sebut AC Milan Main di Liga Champions 2023-2024, Christian Pulisic Sindir Chelsea?

SEBUT AC Milan main di Liga Champions 2023-2024, Christian Pulisic menyindir Chelsea. Sang penyerang Amerika Serikat tersebut memilih nomor punggung 11, yang sebelumnya dikenakan Zlatan Ibrahimovic.

Pulisic menyelesaikan kepindahan ke Rossoneri – julukan AC Milan – dengan kontrak berdurasi empat tahun. Eks bintang Borussia Dortmund itu juga punya opsi perpanjangan kontrak selama setahun.

Bintang Timnas Amerika Serikat itu didatangkan dengan total mahar sebesar 22 juta euro (Rp369 miliar). Tentunya itu adalah harga yang cukup murah untuk pemain bertalenta sepertinya.

Dalam wawancara pertamanya sebagai pemain AC Milan, Pulisic meuji keberhasilan AC Milan menembus semifinal Liga Championspada musim lalu. Mereka juga akan kembali tampil di Liga Champions 2023-2024 dan dia mengutarakan hasrat untuk mengangkat trofi Si Kuping Besar pada musim ini.

Pulisic pernah menjadi juara Liga Champions pada 2020-2021 bersama Chelsea. Namun, The Blues – julukan Chelsea – bakal absen di Liga Champions 2023-2024 setelah finis ke-12 di Liga Inggris musim lalu.

“Itu alasan besar lainnya untuk datang ke klub ini, mereka berada di Liga Champions lagi, menjalani musim yang cukup bagus dan menyenangkan untuk ditonton. Saya sekarang di sini untuk membantu tim ini memenangkan gelar seperti Liga Champions, yang jelas telah mereka lakukan sebelumnya,” kata Pulisic dilansir dari Football Italia, Jumat (14/7/2023).

“Mengangkat trofi Liga Champions adalah momen besar bagi saya dan tim, dan saya ingin merasakan hal itu lagi,” tambahnya.