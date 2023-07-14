Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Sebut AC Milan Main di Liga Champions 2023-2024, Christian Pulisic Sindir Chelsea?

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |14:08 WIB
Sebut AC Milan Main di Liga Champions 2023-2024, Christian Pulisic Sindir Chelsea?
Christian Pulisic resmi pindah ke AC Milan (Foto: Twitter/acmilan)
A
A
A

SEBUT AC Milan main di Liga Champions 2023-2024, Christian Pulisic menyindir Chelsea. Sang penyerang Amerika Serikat tersebut memilih nomor punggung 11, yang sebelumnya dikenakan Zlatan Ibrahimovic.

Pulisic menyelesaikan kepindahan ke Rossoneri – julukan AC Milan – dengan kontrak berdurasi empat tahun. Eks bintang Borussia Dortmund itu juga punya opsi perpanjangan kontrak selama setahun.

Christian Pulisic

Bintang Timnas Amerika Serikat itu didatangkan dengan total mahar sebesar 22 juta euro (Rp369 miliar). Tentunya itu adalah harga yang cukup murah untuk pemain bertalenta sepertinya.

Dalam wawancara pertamanya sebagai pemain AC Milan, Pulisic meuji keberhasilan AC Milan menembus semifinal Liga Championspada musim lalu. Mereka juga akan kembali tampil di Liga Champions 2023-2024 dan dia mengutarakan hasrat untuk mengangkat trofi Si Kuping Besar pada musim ini.

Pulisic pernah menjadi juara Liga Champions pada 2020-2021 bersama Chelsea. Namun, The Blues – julukan Chelsea – bakal absen di Liga Champions 2023-2024 setelah finis ke-12 di Liga Inggris musim lalu.

“Itu alasan besar lainnya untuk datang ke klub ini, mereka berada di Liga Champions lagi, menjalani musim yang cukup bagus dan menyenangkan untuk ditonton. Saya sekarang di sini untuk membantu tim ini memenangkan gelar seperti Liga Champions, yang jelas telah mereka lakukan sebelumnya,” kata Pulisic dilansir dari Football Italia, Jumat (14/7/2023).

“Mengangkat trofi Liga Champions adalah momen besar bagi saya dan tim, dan saya ingin merasakan hal itu lagi,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637595/mees-hilgers-masuk-radar-transfer-nec-nijmegen-ikuti-jejak-calvin-verdonk-fbm.webp
Mees Hilgers Masuk Radar Transfer NEC Nijmegen, Ikuti Jejak Calvin Verdonk?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/francesco_bagnaia.jpg
Respons Dingin Francesco Bagnaia usai Ban Bocor Hancurkan Peluang Podium di Sepang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement