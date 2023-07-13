Jadwal Timnas Putri Indonesia U-19 vs Myanmar di Perebutan Posisi 3 Piala AFF U-19 2023: Garuda Pertiwi Siap Bangkit Usai Gagal ke Final

JADWAL Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia U-19 vs Myanmar di perebutan posisi ketiga Piala AFF U-19 2023 telah diketahui. Laga yang digelar di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang tersebut tepatnya akan berlangsung pada Sabtu 15 Juli 2023 pukul 15.30 WIB.

Timnas Putri Indonesia U-19 harus rela hanya bisa bersaing untuk memperebutkan peringkat ketiga di turnamen Piala AFF U-19 2023 tersebut. Pasalnya Garuda Pertiwi tumbang di partai semifinal.

Tepatnya pasukan Rudy Eka Priyambada itu kalah dari Thailand pada semifinal yang digelar malam tadi, Kamis (13/7/2023). Tragisnya, Timnas Putri Indonesia U-19 dihancurkan Thailand 1-7.

Tentu hasil itu sangat mengejutkan mengingat Timnas Putri Indonesia U-19 dapat bermain baik di fase grup. Garuda Pertiwi Muda keluar sebagai jawara Grup A usai melibas tiga laga di grup tersebut dengan kemenangan.

Akan tetapi, permainan Timnas Putri Indonesia U-19 tidak keluar saat melawan Thailand. Faktor utamanya lantaran mereka harus bermain dengan 10 pemain sejak laga baru berjalan lima menit.

Hal tersebut dikarenakan kiper Timnas Putri Indonesia U-19, Fani Supriyanto terkena kartu merah. Fani dianggap telah melakukan pelanggaran karena menghadang pemain terakhir Thailand.